拜登副手「賀錦麗」中文名誰取的？已故僑領蘇錫芬！

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聯合新聞網 / 記者李秀蘭／舊金山報導
2003年賀錦麗競選舊金山地檢長，使用「賀錦麗」中文名，也是開創非華裔候選人使用官方中文名字的先河。（本報檔案照片，記者李秀蘭攝影）
2003年賀錦麗競選舊金山地檢長，使用「賀錦麗」中文名，也是開創非華裔候選人使用官方中文名字的先河。（本報檔案照片，記者李秀蘭攝影）

Kamala Harris的官方中文名字「賀錦麗」深入華人社區。「賀錦麗」這三個字是由舊金山婦女委員蘇榮麗和她已故的僑領父親蘇錫芬一起為賀錦麗取的中文名，此後大部份舊金山非華裔公職候選人都仿效Harris取官式的中文名字。

過去十多年來在舊金山競選公職的候選人，不管華裔非華裔都擁有很中國的中文名，就是由賀錦麗開始這個傳統。

在加州保險局擔任律師多年的蘇榮麗追隨她已故父親蘇錫芬服務社區，擔任舊金山市府婦女委員多年。

與賀錦麗有20年交情的蘇榮麗，27日親到屋崙(奧克蘭)參加賀錦麗參選總統的造勢大會。蘇榮麗說，雖然她與賀錦麗認識多年，在選舉上她仍然要選擇一位對社區最好的候選人，她到屋崙參加集會的主要原因就是希望多聽聽賀錦麗的政見。

蘇榮麗認識賀錦麗20年，2003年建議她取中文名參選舊金山地方檢察長。（本報檔案照片，記者李秀蘭攝影）
蘇榮麗認識賀錦麗20年，2003年建議她取中文名參選舊金山地方檢察長。（本報檔案照片，記者李秀蘭攝影）

「聽完她的演講後，我相信賀錦麗將可團結全美不同族裔文化的人民。98%機會我將投票支持賀錦麗。」蘇榮麗坦白說，她並非百分百支持賀錦麗的每項政見，但賀錦麗有團結大家的能力。

華人社區都記得賀錦麗是舊金山首位擁有中文名的非華裔公職候選人，談到替賀錦麗取中文名的經過時，蘇榮麗說，因她與賀錦麗都是律師，且都是灣區亞裔律師協會會員，因此早於2003年賀錦麗競選舊金山地檢長前已認識。

當時賀錦麗與她談起爭取華裔選票的策略，她建議賀錦麗取一個讓華裔選民更容易記得的統一中文名，賀錦麗認為這是很好的建議。因她是美國土生土長的華裔，中文不好，就找她的僑領父親蘇錫芬幫忙。

蘇錫芬生前活躍於中華總會館，正職是舊金山工務局的結構工程師。蘇榮麗說，父親替賀錦麗取了中文名後，也替當時競選公共辯護律師長的日裔Jeff Adachi取了一個中文名字：「賀大器」。其父都將兩人的姓氏取為「賀」，是「祝賀」之意，結果兩人都順利當選。

蘇榮麗又提到，當年賀錦麗曾仔細問到她的中文名字的意義，不喜歡「麗」，賀錦麗希望能以智慧取勝，不是漂亮的外表。當她詳細解釋華人取名的傳統時，且她的名字「蘇榮麗」也有「麗」，賀錦麗就接受了。此後只要賀錦麗到華人社區競選拉票，必定以她的中文名字「賀錦麗」介紹自己：「我是賀錦麗。」

當選公職15年，華裔有人指賀錦麗與華人社區的互動不多，蘇榮麗也同意。蘇榮麗說，她希望賀錦麗可聘請更多華裔加入她的總統競選團隊，必須爭取全美華裔選民的選票，加強與華人社區互動，對華人社區和賀錦麗雙方都有利。

舊金山 華裔 亞裔 投票 賀錦麗 拜登

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