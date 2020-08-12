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拜登敲定亞非裔賀錦麗 歐巴馬聲明讚「她已準備好」

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
民主黨總統候選人拜登11日宣布由加州參議員賀錦麗（圖）擔任副手。路透
民主黨總統候選人拜登11日宣布由加州參議員賀錦麗（圖）擔任副手。路透

民主黨總統準參選人拜登（Joe Biden）選擇賀錦麗（Kamala Harris）任副手，民主黨內一片讚聲，美國首位非裔總統歐巴馬說，認識賀錦麗很久了，賀錦麗一生都在捍衛美國憲法，她已經為接下來的工作做好準備，現在就一起去贏得這場戰役；前總統柯林頓也在推特說，這是很棒的選擇，拜登加上賀錦麗為強勁組合。

歐巴馬發表聲明指出，「選擇副手是一位總統要做的第一個重要決定，因為當你身在總統辦公室，衡量最艱難的議題，且你的決定可以影響全國民眾的生命時，你會需要一位可以做出正確判斷的人，可以拋卻私利考量全民的人。」

聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）表示，相信賀錦麗可以延續政績，帶領國家往前進。

前國務卿希拉蕊（Hiliary Clinton）說，賀錦麗能力極強，將會是拜登的強力夥伴。

加州州長紐森（Gavin Newsom）也在推特稱讚賀錦麗「有原則、出色、富有同情心且誠實」，是拜登的最佳選擇。

賀錦麗透過推特回應，稱讚拜登可以團結美國人，建立一個大家理想中的美國，自己很榮幸接受拜登提名，成為副總統。

拜登在給支持者的一封信中，指出美國民眾正面臨三大歷史性危機，包括疫情大流行、經濟危機和訴求種族正義；他批評美國總統川普領導疫情失敗，造成人命和經濟損失，還煽動仇恨與分裂之火。拜登說，賀錦麗聰明、剛強且做好準備領導，呼籲支持者支持他，也支持賀錦麗。

拜登與賀錦麗下周將正式接受民主黨全代會提名，角逐2020正副總統，他們兩人12日也將在拜登住家所在地的德拉瓦州發表演說。

美國有線電視新聞網（CNN）分析指出，拜登選擇賀錦麗，是在對越來越多的非裔美國公民喊話，對下一代年輕人喊話，告訴選民，賀錦麗是傳達傾聽民意的、推動改變的；賀錦麗的司法背景，可向選民傳達，民主黨回應警務改革和社會正義的需求；另外，就如同拜登曾與歐巴馬搭擋，拜登此次也想向選民傳達，他與非裔政治人物合作無間的政治形象。

拜登 民主黨

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