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拜登敲定副手 川普火力全開批賀錦麗卑鄙、可怕、無禮

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
加州民主黨參議員賀錦麗為拜登的副總統人選。圖為賀錦麗(右)去年9月與拜登在休士頓舉行的黨內初選辯論中交談。 路透社
加州民主黨參議員賀錦麗為拜登的副總統人選。圖為賀錦麗(右)去年9月與拜登在休士頓舉行的黨內初選辯論中交談。 路透社

美國總統川普11日表示，對拜登（Joe Biden）選擇聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）為副手，感到有點意外，他說，賀錦麗在初選表現很差，還對拜登不敬，很多人在初選的表現都比賀錦麗好，拜登怎麼會選她；川普說，賀錦麗是參議院裡面最卑鄙、最可怕和最無禮的人。

民主黨下周舉行全代會，拜登11日公布副手人選，川普團隊早就準備好影片回擊，川普第一時間在推特轉發影片，指賀錦麗在初選辯論會上，攻擊拜登曾在1970年代支持種族隔離政策，打響知名度，影片批評賀錦麗選擇激進左派路線，以爭取總統門票，後來失敗了，選民看穿賀錦麗的虛假；拜登則是不聰明且反應慢半拍，這兩人都不是美國的正確選擇。

愛給人取綽號的川普，這次又給拜登和賀錦麗取綽號分別是「慢喬」（slow Joe）與「假賀」（phony Kamala）。

川普在11日的疫情簡報會上，被問到對賀錦麗的評價，他批評賀錦麗會說謊，也說賀錦麗支持加稅、削減軍隊支出、全民醫療保險等政策，不受美國選民青睞。

川普說，「她（賀錦麗）是我認為拜登副手的首選，我們可以看看賀錦麗接下來表現如何。」川普說，大家以為賀錦麗在初選會表現很好，結果沒有，最後還退出。

談到賀錦麗在國會提名聽證時修理川普提名的大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh），川普說，不會忘記賀錦麗對待卡瓦諾有多糟糕（nasty）：在民主黨初選辯論台上，比起另一名參議員華倫（Elizabeth Warren），賀錦麗對待拜登更是糟糕，沒想到拜登會選擇賀錦麗。

川普好友間私人律師朱利安尼也在推特發文，指當拜登深陷性騷擾疑雲時，賀錦麗自己說她相信那些出面指控拜登的女性，大挑拜登與賀錦麗的過往嫌隙。

川普陣營毫無保留地攻擊賀錦麗，美國有線電視新聞網（CNN）找出川普上月底在白宮的訪問片段，凸顯川普自己前後矛盾，川普當時被問到賀錦麗是否是合適的副手人選，川普說「賀錦麗是不錯的選擇」（fine choice）。

川普 拜登 民主黨

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