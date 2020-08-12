首位非裔副總統參選人 加州參議員賀錦麗任拜登副手
民主黨準總統候選人拜登（Joe Biden）11日決定副手人選，來自加州的聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）出線。
拜登將在下周的民主黨全代會上，與賀錦麗一同接受提名。
賀錦麗有一半的非洲血統，現年55歲，曾參與2020民主黨總統初選，後退出。
賀錦麗2017年初才上任參議員，兩年內已迅速建立了全國知名度，主要是靠在川普的提名人聽證舉行聽證時，包括司法部長塞辛斯和大法官卡瓦諾的聽證，以檢察官式的提問方式，在全國電視上脫穎而出。
賀錦麗被視為民主黨的新星，她在柏克萊長大，大學讀著名非裔大學「霍華德大學」，再讀加大的海斯汀法學院；曾任舊金山市與加州檢察長。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言