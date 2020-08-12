首位非裔副總統參選人 加州參議員賀錦麗任拜登副手

民主黨準總統候選人拜登（Joe Biden）11日決定副手人選，來自加州的聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）出線。

拜登將在下周的民主黨全代會上，與賀錦麗一同接受提名。

賀錦麗有一半的非洲血統，現年55歲，曾參與2020民主黨總統初選，後退出。

賀錦麗2017年初才上任參議員，兩年內已迅速建立了全國知名度，主要是靠在川普的提名人聽證舉行聽證時，包括司法部長塞辛斯和大法官卡瓦諾的聽證，以檢察官式的提問方式，在全國電視上脫穎而出。

賀錦麗被視為民主黨的新星，她在柏克萊長大，大學讀著名非裔大學「霍華德大學」，再讀加大的海斯汀法學院；曾任舊金山市與加州檢察長。