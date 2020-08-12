阿查爾為疫情合作而來 川普：我不考慮訪問台灣

美國總統川普11日上午接受廣播專訪時表示，自己並無訪台計畫，美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）訪台單純為了新冠肺炎，因為台灣做得很好，當然美國也做得很好，阿查爾訪台就是為了新冠肺炎。

川普是在接受廣播專訪時，被主持人休伊特（Hugh Hewitt）問到今年內是否可能訪問台灣，休伊特以阿查爾訪台為例，詢問接下來是否會發生歷史性訪問。

「不會的。」川普說，阿查爾訪台是因為美台正在討論新冠肺炎，「他們（指台灣）做得很好，我們也是...這實際上是為了新冠肺炎的一次訪問，或者說是為了『中國瘟疫』或『中國病毒』。」

休伊特繼續緊扣中國大陸議題，詢問面對中方日益發展的侵略行為，尤其是陸方與伊朗的新協議，川普是否認為日本、韓國或台灣應擁有核子武器或超高因素導彈的能力。

中國大陸正在與伊朗磋商一項25年的全面合作協議，包括購買石油，和遍及能源、電力、銀行、鐵路、農業等各領域經濟投資，根據協議草案，合作金額高達4000億美元。伊朗目前為美國政府制裁對象，中方此舉被認為是與美國較勁，將進一步惡化美中關係。

川普說，他不會提出任何建議，但這是接下來兩個月政府的討論重點。

川普表示，他和中共總書記習近平關係很好，但這是在新冠病毒蔓延之前，現在兩人關係不再融洽。

若民主黨對手、前副手拜登（Joe Biden）贏得總統大選，川普說，中國大陸將擁有美國，67年來（此處疑為川普口誤，美中建交至今41年、中共建國至今71年），川普讓中國大陸無所適從，因為加徵關稅，美國從中方獲得數百億美元，美國農民和美財政部都獲益，對中方則是負面影響。

「若我輸掉選舉，中國大陸將擁有美國，連你（指休伊特）都不得不開始學習說中文。」川普這樣說。

根據白宮前國安顧問波頓（John Bolton）新書所載，川普否認他同意中國大陸政府把維吾爾族關入集中營，他說，「當然，我沒有。」川普接著花了很多篇幅批評波頓這個人，休伊特不得不多次打斷他。