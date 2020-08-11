回不去了？這些好玩活動恐因新冠疫情而掃興

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電

專家說，新冠肺炎疫情延燒至今，使世人對預防傳染病毒提高警覺，更注重個人衛生並與他人保持社交距離，這些行為改變可能對日常生活產生令人意想不到的影響，且影響可能持續到多年以後。

紐約時報報導，有一些原本人人習以為常的趣事，如今受疫情影響，可能讓人今後三思而後行，例如下列幾項：

● 吹生日蛋糕蠟燭

大家圍著壽星唱生日快樂歌和吹蠟燭，本是慶生的傳統做法，但在疫情凸顯口沫橫飛升高傳播呼吸道傳染病的風險後，未來這種生日派對儀式可能式微。專家建議，生日歌最好移往室外唱，而且要保持距離。

● 分享朋友的香菸

人人知道吸菸有害健康，最好戒掉，但疫情又使吸菸增添一個風險：分享友人的香菸或電子菸可能傳染新冠肺炎，或是其他呼吸道疾病。（經濟日報提醒您，吸菸有害健康）

● 讓小孩到波波池玩

在裝滿塑膠球的池裡嬉戲，給小孩子帶來歡樂，但也可能成為傳播病菌的溫床。麥當勞執行長Chris Kempczinski最近對紐時表示，基於公共衛生理由，未來可能少設兒童波波池。

●下班後到專櫃試妝

有些女性上班族下班後趕赴聚會前，可能到百貨公司讓化妝品專櫃小姐免費試妝，對於使用前一人用過的樣品口紅或蜜粉刷可能不會想太多。但現在情況不一樣了。Saks Fifth Avenue表示，已考慮換上使用一次就丟的樣品。

● 密室逃脫遊戲

困在密閉的室內，玩家們必須到處觸摸室內的物品，設法在限定時間內找到解鎖下個密碼的線索，原本是刺激好玩的遊戲。但疫情來襲後，民眾避免碰觸別人摸過的東西，或與一群人擠在密閉空間。這種密室逃脫（escape room）遊戲如今改走虛擬路線，借助視訊會議技術進行，味道已大不相同。

● 辦橋牌或桌遊之夜

撲克牌、擺棋盤、字母磚等遊戲配件都是眾人共用，都有傳播病毒之虞。專家建議找「風險容忍度」同級的朋友一起玩，且儘量移師室外。目前有一些熱門的撲克牌遊戲和Scrabble等棋盤遊戲已有線上牌，可用手機、平板或電腦玩，避免與人接觸。

●卡拉OK傳麥克風

與朋友到卡拉OK歡唱，不免把麥克風傳來傳去。日本的業者建議，戴上口罩唱，並且限制室內人數。

疫情 新冠肺炎 傳染病

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