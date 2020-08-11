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避免「教育失落一年」 康乃狄克州長力拚當面授課

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合10日電

在各學區決定未來一學年是否恢復當面授課或維持遠距教學之際，康乃狄克州長拉蒙(Ned Lamont)擔心，若等到疫苗研發完成後才開學，可能造成「教育失落的一年」。

與此同時，隨著部分大學決定恢復課堂授課，大學城附近居民擔心，來自各地的學生可能增加新冠病毒擴散的風險，而大學生住在宿舍或租屋處的情況也可能形成防疫漏洞。

「我不想失去一年。」民主黨籍拉蒙9日受訪時說：「每個人都說，不要在完全安全的時候返校，要等到我們有疫苗，等到人們100%接種，我擔心，可能形成教育失落的一年。」

各地學校3月關閉，該學年剩下的課程改以網路授課，而今隨著各州學生準備返校，許多學區準備採取線上與當面授課結合的方式，或在學年剛開始的前幾個月以網路授課。

拉蒙6月針對所有康州學生宣布教學框架，讓學生在下學年有辦法全程到校上課，上周又額外提撥1億6000萬元的計畫，協助學區安全開放。

儘管州長採取多項防疫措施，康州最大學區「紐海文公立學校」(New Haven Public Schools)仍維持全網路授課。

拉蒙3月中下令關閉公立學校，之後延長至整個學年都改線上授課，但當局發現，有14萬3000名學生未登入遠距教學系統。

拉蒙表示，採取遠距教學的學校，在即將來臨的新學年需要有備案，包括採購10萬台Chromebook筆電，並確保學生會使用遠距會議軟體Zoom。

在大學方面，馬里蘭大學(University of Maryland)大學城的住戶擔心，校方若恢復課堂授課，大量學生從各州返回校園，可能讓社區公衛拉警報。

60多歲的居民說，部分大學生狂歡飲酒，不戴口罩也未維持社交距離，一點也不在乎。

返校 疫苗 大學生

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