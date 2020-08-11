學校大混亂「知道如何關校，卻不知如何重啟」

華盛頓郵報報導，新冠肺炎持續發威，學校是否該開學，採取實體或遠端授課，以及住宿空間等問題，隨著時間逼近，許多學校仍不做出決策，使得現在成為最混亂的一刻。

上周芝加哥公立學校計畫採取雙軌併行後才宣布，學年初期將採取遠距教學；而全國各學區，也出現延後開學日期的決策；聖路易華盛頓大學，更決定將所有宿舍改為單人房，迫使大三和大四學生無處可住，得在開學前急著租房，各級學校都陷入一團混亂。

約翰霍普金斯大學上周也改變立場，指出學校應採全面線上學習；該校安全與健康中心副主任安娜‧安德森(Annette Anderson)說：「我們知道如何關閉學校，卻不知如何重啟。」

教育遊說團體「Great City Schools」執行長卡瑟立(Michael Casserly)表示：「在學校開學前，計畫將不斷改變。」一語道出學校的難處。

一切的不確定性，讓家長和學生無所適從，又擔心學習、情緒發展等問題；像在過去的疫情重災區紐約州，州長葛謨(Andrew Cuomo)就放行732個學區只要感染率維持在一定比例之下，就能當面授課。

全美目前僅有4%的郊區和21%都會區宣布全面採用遠距教學；而對教學方式的看法，與政治立場也有很大關聯。共和黨支持者，對學校重起的意願，就比民主黨還大。2016年由川普拿下的州其中307個學區，58%計畫採行部分或全程實施實體課程。

像在猶他州的華盛頓郡(Washington County)，為了迎合保守派社區，學校就準備在本周全面重啟上課。

另一方面，自由派社區則重申現階段重啟學校並不安全。美國學校行政人員協會(AASA)執行主任多米尼克(Daniel Domenech)表示：「這是非常危險的情況，很不幸，許多人願意傾向政治，而不是以家人和孩子的安全和健康為首要考量。」