財政部長米努勤：若民主黨「願講理」 新紓困案最快本周通過

財政部長米努勤(Steven Mnuchin)10日表示，若民主黨議員願意「講道理」，最新一輪的紓困法案在川普政府和國會通力合作下，最快在本周就能通過。

兩黨為紓困金額僵持不下，米努勤出面緩頰表示，雙方仍有妥協空間，但他拒絕表示何時將恢復協商，「如果民主黨人士願意講道理，我認為一定有折衷的可行方案。我們還有許多事需要達成協議並且實行。」

不過，米努勤仍不透露政府和民主黨領袖重啟協商的時間點；他只說：「如果談成合理的條件，這禮拜就會通過。」

紓困案遲遲無法通過，讓川普總統日前發布行政命令提供各救濟方案。但全國州長協會(National Governors Association)並不買帳，也公開要求國會議員快速動作；只不過，國會兩黨仍舊為期兩周，卻在7日破局的談判相互指責。

全國州長協會主席紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)，和副主席阿肯色州共和黨籍州長哈欽森(Asa Hutchinson)透過聲明，透露對川普行政命令的不滿，指「這將帶來沉重負擔與成本，最好的辦法就是國會和政府重回談判桌，找出可行方案。」

可惜在10日下午，參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)和少數黨領袖少舒默(Charles E. Schumer)，仍互相指責對手政黨拒絕妥協，是導致紓困法案遲遲無法通過的主因。

川普和米努勤也因此對民主黨展開施壓，川普推文甚至寫道：「舒默和(國會議長)波洛西(Nancy Pelosi)想談成條件，結果真讓人驚訝。過去四個禮拜他們這些『強硬分子』都在幹嘛？他們只想金援民主黨的州和城市。」

舒默也透露，川普的官員曾強硬表示：「不，只要不是我們的方案，就沒得談。」

紓困法案的金額仍是兩黨無法達成協議的主因，最初民主黨提出3兆4000億元，但隨後願意降價至2兆元；共和黨最先提出1兆元，目前仍認為2兆元金額太高。