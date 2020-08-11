上班族不可不知！薪資稅緩徵非免徵 川普挨轟「假減稅」

川普總統8日發布行政命令宣布緩徵薪資稅(payroll tax)，對於上班族來說，這項措施意味著今年9月1日至12月31日間可暫時不交薪資稅。但「緩徵」畢竟並非「免徵」，暫時免除的稅款，到頭來還是躲不掉的。

參院財政委員會成員、俄勒岡州民主黨聯邦參議員魏登(Ron Wyden)日前發表聲明指出，川普行政命令是「假減稅」，許多以為獲得減稅優惠的勞工，後來搞清楚狀況時可能非常震驚，因為事實上只是延後繳稅而已。

魏登說：「勞工接下來會發現，要繳的稅變多了。」

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)9日受訪時說，川普緩徵薪資稅的行政命令，平均可以讓每名勞工在從9月開始的四個月期間，手頭突然增加共計1200元可以使用。

不過，川普行政命令是讓薪資稅延後課稅(deferral)，並不是宣布減稅(tax cut)，因此這四個月期間緩徵的薪資稅，將來仍然要繳。川普先前曾表示，若連任成功，將讓這筆薪資稅永久免除(permanent cut)。

根據行政命令，個人年收入萬10萬4000元以下的勞工，從9月1日至12月31日之間薪資稅緩徵。目前年薪5萬元的勞工每年約繳交3100元薪資稅，這筆稅金是社會安全金、聯邦醫療保險、失業救濟等預算的重要來源。

民主黨康州聯邦眾議員拉森(John Larson)10日指出，川普的行政命令傷害社安金預算，違背他在2016年的競選承諾。

不過，白宮發言人迪爾(Judd Deere)發表聲明說，緩徵薪資稅對社安金資金不會帶來危害，還能讓辛勤工作的美國民眾，在疫情期間口袋裡能有更多錢，讓國家經濟得以安全重振。

聲明中也說：「這是川普總統的優先要務，要為遭到遺忘的美國人民謀求福利，但民主黨國會議員卻在玩弄政治。」