華爾街日報：紓困案發錢很大方 失業津貼近2500億

華爾街日報分析，根據勞工部統計，從今年4月初到7月底之間，聯邦政府疫情經濟紓困法案「發錢大方」，為永久失業、放無薪假或工時被迫縮短的勞工，提供每周600元額外失業津貼，累計將近花費2500億元。

今年3月在國會通過並獲川普總統簽署生效的疫情紓困法案，效期已於7月31日截止；對於最新一輪紓困法案，截至10日為止，白宮與民主黨議員之間的磋商仍未有共識。

不過，川普在周末期間發布包括為失業勞工發放每周400元失業津貼在內等四道行政命令，民主黨國會議員批評川普政府，侵犯國會權限。

紓困法案效期已過，從8月開始，失業勞工只剩下來自州政府的失業救濟金可領，平均每月金額約332元；自雇者和零工兼差者通常不符申請失業救濟金資格，疫情期間能夠獲得的失業補助，更顯微薄。

華爾街日報報導，根據勞工部資料，聯邦政府發放的每周600元額外失業津貼，加州在全美各州當中領取總額最高，累計有384億元，南達科他州則領得最少，共計僅1億7710萬元。

今年3月與4月間，由於汽車工廠紛紛宣布暫時停工，讓身為製造業重鎮的密西根州大受影響，在這兩個月期間提出失業申請的勞工人數，在全美各州當中名列前茅，每1000名勞工領取290萬元福利，其次是紐約和賓州。

經濟學者指出，聯邦政府大方發放額外失業津貼，在過去幾個月疫情期間，成為失業家庭以及整體美國經濟的重要支撐；這筆收入彌補美國家庭因薪資中斷、工資減少而帶來的收入流失。

儘管美國失業率在疫情期間創下歷史新高，根據商務部統計，美國家庭平均收入在今年6月還高過2月間疫情尚未大規模爆發前的水準。

部分共和黨人士與保守派經濟學者則說，額外失業津貼條件優厚，導致某些失業勞工失去了重返職場的動力。