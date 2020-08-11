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川普開記者會突然離席 重返後稱有人遭秘勤人員狙擊

白宮外傳槍響1人受傷 川普記者會暫時中斷

聯合報 / 記者田思怡／台北即時報導
美國總統川普前往白宮記者會。 法新社
美國總統川普前往白宮記者會。 法新社

美國白宮外10日傍晚傳出槍聲，美國總統川普記者會被迫中斷，特勤人員護送川普離開記者會場，並將白宮封鎖。

記者會稍後恢復，川普感謝特勤人員的快速反應。

俄羅斯新聞社報導，特勤人員在白宮外巡邏，槍撃案情况不明，有一人受傷，已送醫。

記者張文馨／華盛頓即時報導

美國總統川普10日舉行簡報會之際，白宮附近傳出槍響，川普在安全人員護送下，中斷記者會回到橢圓辦公室，簡報室也封閉，所有隨行記者留在室內，室外的安全人員持槍戒備；不到10分鐘，川普重返簡報室，說明剛剛美國秘密特勤局隨即擊中一名嫌疑人，並將該嫌疑人送醫，目前沒有更多細節。

川普讚許安全人員相當專業，且自己剛剛只是回到橢圓辦公室待了一下，沒有前往地下碉堡。

川普今日簡報會才剛開始不到五分鐘，正當他說到股市表現，安全人員趨前跟川普說了一句話，他隨即離開簡報室，留下一頭霧水的記者。

川普說，安全人員只告訴我「先生，請跟我來」，他也很驚訝，相信這不是很常見的狀況，同時讚許維安專業表現。

川普說，有人在白宮附近聽到兩聲槍響，安全人員隨即採取應變措施，稍晚白宮將會說明此事細節。

川普繼續主持他的簡報會。

白宮 記者會 川普 特勤人員

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