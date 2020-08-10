使用歧視語引眾怒 BBC出面道歉

BBC日前在報導中使用歧視語「黑鬼（Nigger）」，引發眾怒後道歉。BBC總幹事霍爾9日對布里斯托黑人遭襲擊報導中使用了N字開頭 (黑鬼) 的歧視詞語發表道歉，表示體認到該報導造成許多人的困擾，之後會加強職員在編輯作業方面的指導。

據《BBC》報導，英國廣播公司（BBC）記者拉姆丁在描述布里斯托黑人青年受襲事件中，引述了「黑鬼」的歧視詞語，引起眾怒。BBC最初解釋，受害者家屬希望不只報導攻擊事件，也將受到的言語污辱揭露出來，但依舊湧入超過1萬8600人投訴，並讓BBC廣播一台的DJ Sideman於8日選擇辭職。

BBC總幹事霍爾於9日發表道歉，表示體認到該報導造成許多人的困擾，之後會加強職員在編輯作業方面的指導。BBC創意多樣性總監薩爾蓬隨後在推特上表示接受霍爾的道歉，並在一條推文寫道：「很高興霍爾親自出面，為BBC報導中使用N字開頭詞語明確道歉。」但DJ Sideman發文酸說，BBC因年輕黑人廣播者辭職才出來道歉，簡直是恥辱。

據《衛報》報導，這不是BBC第一次對有爭議性的決定反悔。2019年10月時，霍爾反悔對BBC晨間節目「BBC早餐」主持人芒切蒂的違反中立公正準則的裁決。先前芒切蒂因回應美國總統川普對4名有色人種女性國會議員發表種族主義言論後，BBC裁決違反中立公正準則。

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