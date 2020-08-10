華盛頓特區百人野餐派對發生大規模槍擊 至少1死20多傷

美國ABC報導，華盛頓特區9日稍早一場數百人參加的野餐派對發生大規模槍擊，已知1死、20多人受傷。警方表示，其中一名傷者是下班的女警官，已被送醫搶救。警方稱至少3名槍手涉案，目前還在追捕嫌犯。華盛頓特區大都會警局局長紐瑟姆表示，死者是17歲的少年布朗。

華盛頓郵報報導，警方稱至少3名槍手在9日凌晨12時30分朝不同方向開火，參加派對的民眾驚慌失措，紛紛找掩蔽物躲藏。警方推測，槍擊發生前可能有發生爭執。

然而，這場數百人聚集的野餐派對也明顯違反華盛頓特區市長鮑瑟禁止50人以上大型聚會的防疫規定。鮑瑟表示，經過這起槍擊案，執法部門可能必須更嚴格取締違反防疫規定的聚會。