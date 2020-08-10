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川普「夢想」他的臉出現在總統山上 網友幫他圓夢

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
媒體報導，川普曾對南達科他州州長說，他「夢想」他的臉也能出現在拉什莫爾山（總統山）的總統頭像中，網友幫他圓夢。圖為川普的支持者把他的帥照Ｐ上去。取自網路
媒體報導，川普曾對南達科他州州長說，他「夢想」他的臉也能出現在拉什莫爾山（總統山）的總統頭像中，網友幫他圓夢。圖為川普的支持者把他的帥照Ｐ上去。取自網路

紐約時報8日報導，美國總統川普曾對南達科他州州長、共和黨籍的克里斯蒂．諾姆表示，他「夢想」他的臉也能出現在拉什莫爾山（總統山）的總統頭像中，CNN9日也報導了這個消息，但遭到川普否認。

不過，網友發揮想像力，把川普的臉刻在總統山上，一圓他的夢想。

紐時報導，諾姆在2018年當選州長不久就邀請川普去總統山看國慶煙火。川普曾在白宮對她說，他希望自己的像也刻在總統山上。川普去年還派人問諾姆：「總統山再加一位總統像需要什麼程序？」

諾姆在2018年的一次訪問中說，她與川普首次在白宮橢圓形辦公室會面，她與川普握手之後，對他表示：「總統先生，你應該找個時間來南達科他州，我們那裡有總統山。」川普回答：「你知道嗎？讓我的臉出現在總統山上是我的夢想。」

諾姆以為川普在說笑，她說：「我笑出來，但他沒有笑，所以他是認真的。」

熟知內情人士透露，諾姆上個月在國慶日前夕邀請川普赴總統山看煙火，她不僅誇川普像老羅斯福總統，還私下送川普一座四英尺高的總統山複製品，但原本只有華盛頓、傑佛遜、老羅斯福和林肯四位總統像的總統山，多了第五位總統像，正是川普。

網友發揮想像力，把川普和三位性侵犯的頭像P在總統山上。取自推特
網友發揮想像力，把川普和三位性侵犯的頭像P在總統山上。取自推特
署名Kin of Duke貼的照片。取自推特
署名Kin of Duke貼的照片。取自推特

川普 夢想 國慶

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