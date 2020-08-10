歐布萊恩：中國駭客攻擊美國選舉設施

2020年大選進入倒數，白宮國家安全顧問歐布萊恩(Robert O`Brien)9日表示，與中國政府有關的電腦駭客在過去這段期間，鎖定美國選務系統設施蠢蠢欲動。歐布萊恩的談話透露出中國干預美國選舉的程度，可能超過外界想像。但民主黨眾院議長波洛西表示，此事俄國與中國不可相提並論。

國家情報總監辦公室(ODNI)7日發表聲明指出，中國對於2020年美國大選已經悄悄擴大了影響手段，而俄羅斯則是已經開始破壞即將獲得民主黨提名的白登(Joe Biden)選情。

在這份報告裡並未明確指出北京企圖駭入美國選務系統。國家情報總監辦公室9日拒絕對於歐布萊恩說詞與7日聲明不符發表評論。

歐布萊恩9日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目訪問時則說，北京方面想要看到川普敗選。

他說：「中國就像俄羅斯、伊朗一樣，一直從事網路攻擊、網路釣魚等手段，針對的目標是我們的選舉基礎設施，例如相關網站等。」

歐布萊恩舉例說，美方調查人員發現，駭客企圖滲入全美各州州務卿辦公室網站，因為州務卿負責辦理地方選務，也收集美國民眾的個人資料。他表示：「這是讓人擔憂的真實問題，不只有俄羅斯而已。」

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)9日表示，俄羅斯與中國對美國選舉的威脅，程度並不相同，不可相提並論。她說，來自莫斯科的威脅比較嚴重，俄羅斯非常積極為川普拉抬連任聲勢。

波洛西說，俄羅斯干預美國大選是24小時不分日夜、每周7天持續進行，「他們在2016年就這麼做，如今故技重施。」她表示，情報機關應該公布特定威脅的內容為何。

她表示，把俄羅斯與中國對大選的影響混為一談，與事實不符。她說，川普陣營指稱，中國想讓白登當選，「我們無法確定是否真的如此，可是他們一口咬定，問題是中國並沒有介入這次總統大選。」