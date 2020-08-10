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大學秋季開學新規：不能開派對、不能出遊

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合9日電
全美各大學開學在即，各校急著推出新的校園生活守則，包括不能聚眾開派對，也不可結伴長途旅遊，也不可邀請校外訪客。北卡州洛麗市的北卡州立大學內學生7月底已開始搬家返校。美聯社
全美各大學開學在即，各校急著推出新的校園生活守則，包括不能聚眾開派對，也不可結伴長途旅遊，也不可邀請校外訪客。北卡州洛麗市的北卡州立大學內學生7月底已開始搬家返校。美聯社

秋季學期即將開學，各大專院校陸續開放校園和實體授課，並要求學生保證會遵守防疫守則，包括不能參加或舉辦派對、不得長途旅遊，校外人士也不得拜訪或進入校園；另外，校方也提醒所有師生必須戴口罩、保持社交安全距離以及避免群聚。

許多人質疑，對大學生做這些要求似乎不合乎現實，儘管校方將實施大範圍的篩檢、隔離或在教室的座位之間設置玻璃等預防措施，但如果學生們執意破壞規矩，仍有機率出現防疫破口。

紐奧良杜蘭大學(Tulane University)學生席瓦(Sanjali De Silva)說：「我認為大部分的學生還是會遵守規矩，但我擔心的是會有特定一群人不守規矩，最後釀成大禍」，學生處主任艾芮卡‧伍德利也寫信提醒：「執意違反防疫守則的人，可能面臨停學或退學的後果。」

各大院校為維護學習環境的安全不斷加強防疫守則，如奧斯汀德州大學(University of Texas at Austin)禁止學生參加不論是校內或校外的派對；麻州安姆赫斯特學院(Amherst College)規定，除了緊急事故或家庭因素，禁止學生外出旅遊。

然而，也有些人認為，在狹窄的校舍和緊湊的活動環境下，要學生們強制執行這些防疫守則相對困難，有些大學直接打退堂鼓取消實體授課；紐約大學行銷學教授葛洛威(Scott Galloway)就堅持，開學後仍以遠端教學為主，他說：「我相信大部分的學生是負責任的，但他們還年輕，在這樣的年紀下難免不敵社交活動的誘惑。」

另外一些大學則根據公衛官員在3月的防疫建議提出一些保證措施，耶魯大學(Yale University)就承諾，學生們至11月21日前都必須留在康乃狄克州不得離開，沒有許可也不得讓校外人士進入校園。

社交 派對 事故 開學日

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