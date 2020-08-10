全國郵件遞送遲緩恐影響通信投票 民主黨參議員調查

全美郵件遞送，最近變得遲緩，恐影響11月大選的通信投票，民主黨籍聯邦參議員彼得斯(Louis Peters)說，他正在調查何以致之，如何改進。

郵政總局長德喬伊(Louis DeJoy)6月上任後，不准員工報加班費，通令郵務人員「今天處理不了，就延到明天處理。」彼得斯說，民眾因此無法及時收到處方藥、生意文件和郵遞的選票，德喬伊卻遲遲不給答覆。

身兼參院國土安全與政府事務委員會資深委員的彼得斯，呼籲民眾提供郵件被誤的實際案例。

德喬伊是共和黨的金主和川普的好友，在郵局財務危機日深之際被委任郵政總局長，自然引人疑竇。他上任後，以節約營運成本為由，刪減加班費，導致遞送績效落後，在新冠病疫未消、通信投票需求大增的情況下，更進一步引發批評。

川普卻眼看著郵局惹議，還火上加油說，郵局本來就沒有時間處理數量激增的通信投票，「數以百萬計的選票，分明就是必然發生的災難」。

川普上周發表如上談話，德喬伊上周會見民主黨籍參院領袖舒默和眾院議長波洛西，舒默說，雙方也「言詞交鋒激烈」。

民主黨國會領袖們告訴德喬伊，「選舉是神聖的事」，不能在這節骨眼還對郵局員工吝嗇，「你不能說，好啦，我會達成94%遞送率，這不夠好，我們要求你，把裁員、不准加班的規定廢掉，特別是在新冠病疫期間和選舉期間」。

眾院監督委員會已安排德喬伊下月出席一場聽證會。

彼得斯說，245年以來，美國的郵政人員都能對全國人民提供可靠、一貫、準時的遞送服務，不管他們住在哪裡，尤其是住在鄉下的，都能互相聯絡。

他說：「很不幸，最近幾個禮拜，我親耳聽到密西根州的選民說，他們賴以營生、就醫甚至執行選舉權利所需的即時可靠服務，出了問題。」