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民調：白登在2搖擺州僅小幅領先川普

世界日報 / 編譯潘勛／綜合9日電

根據三份最新民調，民主黨準總統候選人白登的支持率在全國雖仍領先川普總統3%到6%，但兩人差距已縮小，而且因為美國以選舉人團而非普選票選出總統的憲法設計，白登很可能普選票贏過川普，但最後飲恨，無法入主白宮。

「華盛頓郵報」9日報導，哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)與YouGov機構聯合民調指出，白登在關鍵的威斯康辛、賓州小幅領先川普；威斯康辛州可能投票的選民裡，48%將投給白登，42%支持川普，而在賓州，比率變成49%對43%。川普2016年在這兩州都險勝當時的民主黨候選人喜萊莉．柯林頓。

對白登有利的因素是，在兩州選民中，約四分之三認為川普的施政很糟糕，認為良好的只約四分之一。CBS News/YouGov聯合民調於本月4到7日進行，誤差值在正負3.7個百分點。

而在Hill-HarrisX機構公布的民調裡，白登於全國普選的得票率，以43%領先川普的40%；Rasmussen Reports民調裡，這項比率為48%對45%。Hill-HarrisX於本月2至5日進行，受訪者為2850位登記選民，誤差值為正負1.84個百分點；Rasmussen Reports則在7月29到30日、8月2到4日之間進行，受訪者為2500名可能投票選民，正負誤差值為2個百分點。

右派的「布萊巴特新聞網」(Breitbart News)指出，今年白登斬獲的普選票可能比喜萊莉．柯林頓還多，但要想在選舉人團票中勝出，則更為困難；原因在於白登支持率領先，多因加州選民支持，而加州與紐約州一樣都是傳統支持民主黨的州，對左右選舉團票無實質幫助。

布萊巴特新聞網認為，關鍵州的政治風向最近顯然改吹向川普。比如「恢復」(Restoration)這個超級政治行動委員會5日公布的民調裡，白登於「鐵銹帶」的密西根州、威斯康辛州及賓州，支持率原本大幅領先川普，目前幅度縮窄。該新聞網撰稿人諾提(John Nolte)認為，白登得罪非洲裔年輕選民，又老「宅」在德拉瓦州自家地下室，而川普變得微為自律，因此情勢出現微妙變化。

川普 民調

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