川普欲在總統山增頭像？紐時：去年曾接觸南達科他州長

川普總統想把自己頭像添增到南達科他州的總統山，與四位公認偉大的前總統並列？據「紐約時報」報導，白宮幕僚去年曾接觸共和黨籍南達科他州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)，討論把其他總統雕像，加添到總統山的程序。

有線電視新聞網(CNN)9日報導，熟悉內情人士向「紐時」透露，川普今年國慶日赴南達科他州拉什摩爾山(Mount Rushmore)「總統石像國家紀念公園」，參加慶祝活動時，諾姆便送一座高4呎的拉什摩爾山雕像複製品給川普，而上頭加添了川普的頭像。

諾姆之前便指出，川普「夢想」把自己的臉，雕到拉什摩爾山上。拉什摩爾山總統肖像雕刻於柯立芝總統時代，有四位總統的頭像，分別是華盛頓、傑佛遜、林肯及老羅斯福總統。雕像各高60尺。

2018年有媒體採訪諾姆，當時她便談到，自己首度前往白宮橢圓形辦公室會見川普，便談到在總統山雕刻川普頭像一事。諾姆表示，自己一開始以為川普在開玩笑，於是笑了起來，但川普沒笑，因此可知川普十分認真看待此事。

諾姆表示，川普請她湊過來握手，於是她跟總統握手，同時對川普講，「總統先生，您該找時間來南達科他，我們州裡有拉什摩爾山呢。而他說，『妳可知道，我的夢想就是把自己的臉，刻到拉什摩爾山？』」

川普2017年於俄亥俄州青年城(Youngstown)一次選舉造勢上，也曾開玩笑說，想把自己的臉龐刻上拉什摩爾山。

川普國慶日慶祝活動上對支持者致詞，熱烈為拉什摩爾山辯護。有些維權人士及原住民部落領袖長久以來批評山上的總統雕像，質疑它們的歷史價值及意義。川普則稱總統山雕像將「長存屹立，永遠向我們的先祖及自由致敬。」川普另表示，先賢奮戰，饋贈給今人的福祉，現在每一項都岌岌可危。

白宮官員則向紐時指出，拉什摩爾山國家紀念公園屬聯邦管轄，而非州立等級。