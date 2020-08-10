褲鍊沒拉摟孕妹合影 大學校長道歉停職

保守派的天主教福音教派「自由大學」(Liberty University)校長法威爾(Jerry Falwell Jr.)，日前在Instagram上傳一張他摟著一名年輕女性、兩人都露出肚腩且沒拉褲鍊的照片，引起軒然大波；支持川普總統的法威爾刪照道歉後，校方以一行文宣布他無限期停職。

自由大學是美國頂尖的天主教福音教派學校之一，但法威爾的行徑讓部分保守派人士難以接受。

校方並未贅述法威爾離任，僅於7日以一行文宣布，校方董事會與法威爾會面討論後，法威爾同意卸下校長和主席職務，立即生效。

法威爾是川普的高調支持者，他自2007年起在父親在維吉尼亞州林奇堡(Lynchburg)創辦的自由大學擔任校長。

法威爾本周接受林奇堡廣播電台訪問時說，照片中的女子是他妻子的助理，攝於遊艇假期的「變裝派對」。

這篇目前已刪除的貼文寫道，「許多好友來遊艇上找我們，我保證杯子裡裝的是汙水(black water)，只是裝飾。」

他說，照片中的女子懷孕而無法拉上褲鍊，他純粹出於「有趣」才模仿拍照，「我向所有人道歉，我也向我的孩子保證，從此以後會做個好男孩(good boy)。」

擔任北卡羅來納州聯邦眾議員之前，曾在自由大學授課的牧師沃克(Mark Walker，共和黨)說，法威爾的行徑「十分惡劣」，必須辭職。

除了沃克之外，許多自由大學的畢業牧師也呼籲撤換校方領導人。德州牧師戴維斯(Mark Davis)說，法威爾玷汙基督之名和自由大學的名聲。

已逝聯邦參議員馬侃(John McCain)的女兒梅根(Meghan McCain)說，「如果你經營全美最大的天主教大學，或許不該把自己在遊艇上沒穿拉褲鍊的照片放上社群媒體，還摟著戴著醜陋假髮、行為隨便的女性，真噁心、偽善。」