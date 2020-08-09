川普繞國會提政策 法理無憑、阻力也高

針對美國經濟體受到疫情的大幅打擊，總統川普9日接連推出一系列政策試圖救火，但並非所有方針都獲得支持。川普9日提出4個經濟補救政策，但僅算是行政命令，繞過國會批准，讓施政在法理上遭疑。再加上其中僅購屋租屋補貼、助學貸款政策施行阻力較低，失業補貼細節受民主黨人的不滿，而緩徵薪資稅更是川普個人的想法，連其共和黨同袍都不挺。

川普無權卻越權

根據《華盛頓郵報》報導，為了應對疫情傷害美國經濟體，川普一直試圖與國會溝通，商討經濟紓困方針，但在9日協商告吹後，川普直接繞過國會，頒布類似行政命令與備忘錄綜合體的4大經濟政策，包含緩徵薪資稅、失業每週津貼、購屋與租屋補貼，以及延長零利率助學貸款。

然而，這幾項政策涉及「越俎代庖」，搶奪國會審核、批准預算支出的權力，川普坦白承認「會遇到一定的阻礙」，但他會持續嘗試他認為是「對的政策」。按照《華盛頓郵報》的分析，先不談川普在這次命令在繞過國會後，會不會有越權的疑慮，光看他提的4大經濟政策，就僅有後2項比較不會遇到阻力，尤其連民主黨的眾議院院長佩洛西都大讚購租屋補貼法，不希望租戶、購房者因為無力支付合約內容，而遭逐出。

資金問題讓成效不看好

依照《富比世》的報導，美國憲法並未把聯邦支出權交給總統，而川普的失業救助津貼資金來源卻是聯邦國土安全災難基金的450億美元，以及呼籲各州政府自己也要負責掏出部分的疫情救助基金，說明資金來源「不合法理、不一定有」。

而國會中，2黨都有共識要設定每週津貼（只差在2黨提到國會的草案價碼不同，民主黨是每週600美元、共和黨400美元），但在協商互不相讓的情況下，川普命令有多少成效不被看好。

2黨都不挺緩徵稅

至於緩徵薪資稅更荒謬，《路透社》即報導，由於美國薪資稅是雇主企業與員工都得支付，川普的確有下令免除員工支付薪資稅的能力，但企業免繳與否和川普無關，而川普也未表示這筆資金缺口要從哪裡補上，目前來說，這筆資金會用於國家社會福利、醫療保險。

而川普想免除薪資稅（針對低收入戶的）已非新聞，他長期想鼓吹國會認可，不說習於使絆子的民主黨，即便是自家人的共和黨都不挺川普的異想天開。

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