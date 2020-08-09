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港媒：林鄭月娥幼子由美國返港 稱「家有急事」

紐約市公校復課 教職員工每月至少一次檢測

世界日報 / 記者張晨╱紐約報導
紐約市府7日應州府要求公布更詳盡的秋季公校復課計畫，內容包括對學生及教職工進行新冠病毒檢測，預防及病例處理方案和可能關閉學校的情況；計畫指出，確診者獲醫生許可的情況下，在24小時內無症狀、無用藥便可入校上課，市教育局同時建議教職工「每月至少進行一次」新冠病毒檢測以確保無虞。 法新社
紐約市府7日應州府要求公布更詳盡的秋季公校復課計畫，內容包括對學生及教職工進行新冠病毒檢測，預防及病例處理方案和可能關閉學校的情況；計畫指出，確診者獲醫生許可的情況下，在24小時內無症狀、無用藥便可入校上課，市教育局同時建議教職工「每月至少進行一次」新冠病毒檢測以確保無虞。 法新社

紐約市府7日應州府要求公布更詳盡的秋季公校復課計畫，內容包括對學生及教職工進行新冠病毒檢測，預防及病例處理方案和可能關閉學校的情況；計畫指出，確診者獲醫生許可的情況下，在24小時內無症狀、無用藥便可入校上課，市教育局同時建議教職工「每月至少進行一次」新冠病毒檢測以確保無虞。

根據市府發布的復課擴展細則，所有人到學校前都需事先在家量體溫；而在進入校園之前，學校也將隨機挑選學生和教職工進行體溫檢測，溫度超過華氏100度者不得進入教學樓。

公校開放面對面課程後，包括教師在內的所有工作人員都將接受新冠病毒的滾動檢測，教育局建議「至少每月進行一次」。

這份長達109頁的計畫還列出更多如何處理陽性病例的細節，計畫指出，若一班中出現確診病例，該班所有學生和教師均將列為「密切接觸者」並隔離14天；若該確診者在學校多間課室往來，那麼所有與其接觸過的班級及個人也將實施強制隔離，被隔離的學生繼續進行遠程學習。

計畫還稱，確診者只有在獲得醫生許可，並在24小時內無症狀且不使用藥物的情況下才能返回學校；在通報一個確診案例時，各校必須建立一個多層級指揮鏈，包括市衛生局、教育局、學校校長、學校建立的應急小組、督學、以及受影響教師和區安全主任。

計畫中還明確警告，如果「新冠疫情反覆發作，無法控制……即使紐約市總體確診率保持在允許水平，學校還是可能會被關閉」；這比紐約市長白思豪(Bill de Blasio)此前的說法更嚴格，他表示，若紐約市的感染率反彈至3％，學校才會停課。

7日晚公布的細則為市府提交給州府審批的最新版本，而各校也被要求提交各自的詳細復課計畫，包括社交距離要求的細節、班級規模等，這些計畫預計在下周公布。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)7日批准州內700個學區可在秋季重啟，為1800所學校提供線上線下的混合教學模式。

考慮到「空間，人員配備，家庭選擇和出勤情況」的不可確定性，個別學校仍可申請混合教學模式的例外案例；家長也可以選擇讓孩子進行100％的遠程學習，但若想讓孩子換回線上線下的混合學習模式，只能在每季度結束時再轉換。

紐約 教育局 社交距離

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