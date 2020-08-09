川普簽署4項行政命令 挑戰國會權力

在國會兩黨就新冠疫情紓困案談判破局次日，川普總統8日簽署四項行政令，單方面採取紓困措施，包括每周發放400元救濟金給失業者、延緩徵收薪資稅、凍結迫遷令及學貸延期等。

挑戰國會 預測會受質疑

由於稅收和支出政策，依憲法乃國會基本權力，川普透過行政令試圖避開國會，對稅收和支出政策做出重大改變的做法，無疑對白宮和國會的權力範圍界定形成挑戰。川普承認，他的部分措施可能會在法庭上受到質疑，但他預測自己會度過挑戰。

川普8日在新澤西州貝德明斯特舉行的記者會上簽署行政令前表示，這些措施將通過延稅和提供臨時失業救濟金，為數百萬美國人提供經濟救濟。他抱怨民主黨人在最近的談判中拒絕接受他的要求，但他說自己8日簽署的四項措施「大致處理了整體局勢」。

第一項行政措施旨在提供數百萬國人每周400元失業救濟金；這些失業者原本領取的每周600元已於7月底到期。川普表示，這筆錢的25％將由各州支付。但其中許多州已面臨重大預算缺口，均要求國會提供更多援助。

第二項行政措施要將年薪少於10萬元的薪資稅從9月延到12月。川普說，若他連任，他會設法延長期限，並以某種方式「終止」欠稅。薪資稅收是用來支付社安金和聯邦醫療保險(Medicare)福利，目前不清楚如果沒有這些稅收，這些福利計畫會受到何種影響。

其他兩項行政措施與凍結迫遷令(eviction protections)和學生貸款減免有關。

新冠肺炎疫情重創經濟，國會在3月通過美國史上最大規模2兆2000億元「CARES Act」紓困案，7月前提供每周600元失業救濟金、並保護租客免遭迫遷，在9月前為學貸借款人提供更大彈性。此紓困案已逾期兩周，白宮和民主黨人過去兩周一直設法為擴大紓困案達成協議，但談判在7日破局。

在談判中，川普堅持要求國會將減少薪資稅納入協議，但遭民主黨和共和黨人拒絕。川普在疫情爆發前就試圖削減薪資稅。

眾院民主黨人5月曾通過3.4兆元經濟紓困法案，欲將每周600元失業救濟金延至明年1月，但因成本太高，遭白宮和參院共和黨人否決。民主黨人這幾天試圖妥協，表示可削減1兆元，但白宮談判代表仍予拒絕。

在川普簽署措施前一天，民主黨人7日曾說，他們對和白宮恢復對話仍抱持希望。

延長救濟 總統無法律依據

部分專家表示，總統沒有單方面延長失業救濟金的法律依據；白宮官員研究過，獲國會批准且剩餘的資金，可供聯邦緊急事故管理局(Federal Emergency Management Agency)使用，但尚不清楚政府能否在不違反聯邦預算法的前提下，將這些剩餘資金用於失業救濟。

「全國就業法律計畫」(National Employment Law Project)失業保險專家埃伐莫爾(Michele Evermore)說：「國會若未立法授權，各州不能支付失業保險金。各州對失業保險管理必須遵守聯邦法律。」