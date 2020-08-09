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社群仇女言論多 美國女政要籲抵制

台灣醒報 / 台北報導
女性政治人物容易受到具有歧視、羞辱性及暴力威脅等言論針對。圖為斯貝爾（左1）與裴洛西（左3）等人出席一場會議。（photo by網路截圖）
女性政治人物容易受到具有歧視、羞辱性及暴力威脅等言論針對。圖為斯貝爾（左1）與裴洛西（左3）等人出席一場會議。（photo by網路截圖）

社群平台中女性常易受到歧視、羞辱，美國眾議院院長裴洛西與數名歐盟女政治人物及高級官員共同撰寫一封聲明信，要求社群巨頭Facebook得在平台上增加保護女性免受心理暴力傷害的措施。信中提到，社群軟體已取代電視，成為女性政治人物受到心理暴力傷害的第一名平台。

歐美女政要挺身

根據《歐洲動態》報導，美國眾議院院長裴洛西與數名歐盟女政治人物及高級官員共同撰寫一封聲明信，要求社群巨頭Facebook得在平台上增加保護參政女性免受歧視及政治迫害的措施。

Facebook曾表態不對政治廣告進行事實查核而受到嚴厲批評，該決定使許多假消息及隱私在平台中散佈。信中寫道，「我們誠摯懇求Facebook必須加強行動，保護女性的言論自由及參政權，免受暴力和性別歧視的威脅，讓仇視性言論不要再出現在平台上。」起筆人斯貝爾是美國參議員，也是民主女性會議的主席。

女性民意代表們進一步指出，Facebook應該移除那些對於女性政治人物出言不遜及鼓勵對女性施暴等不當言論，也要刪除物化女性的圖片、影片及從事散播相關想像的帳戶，並對仇女言論訂下規範制止。

社群平台心理暴力

信中也提到，社群軟體已取代電視等媒介，成為女性政治人物受到心理暴力的第一名平台。據《Yahoo！》報導，針對女性的言語暴力有很多種，包括以女性照片加上仇女言論，煽動的羞辱性圖片配合具有威脅或恐嚇性等字眼。

Facebook負責保護女性權益的負責人索斯沃思則以聲明回應，社群中的女性受到心裡暴力傷害是一個嚴重的問題，公司會以多種方式面對解決。她說：「我們會研發相關技術排除情況，在那之前我們會先刪除這些濫製內容，並嚴格落實平權政策，也會與專家徵詢意見。」

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歐盟 裴洛西 性別歧視 臉書 Facebook

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