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共和黨分歧、政治環境有利 波洛西紓困談判態度更硬

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
眾院議長波洛西代表民主黨與白宮及參院共和黨協商紓困法案，態度立場強硬，毫不退讓。美聯社
眾院議長波洛西代表民主黨與白宮及參院共和黨協商紓困法案，態度立場強硬，毫不退讓。美聯社

白宮與國會的談判僵局，讓川普自行提出救濟措施，儘管他是否有權如此仍待釐清，但此舉確實令部分民主黨人、尤其是想向選民展現政黨談判妥協能力者，感到不安；但此案關鍵人物、民主黨籍的眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)，受到共和黨內部分歧和有利的政治大環境鼓舞，在新冠病毒紓困方案持續抱持強硬立場，不願輕易妥協。

紐約時報分析指出，波洛西認為民主黨在這場危機談判中占上風，她認為她會贏，但她的策略至少在短期內，挾帶著重大政治風險和實質的附帶損害。

眼看距離大選只剩不到三個月，波洛西堅信自己的政治力量，足以迫使共和黨人同意提供國人更慷慨的另一輪紓困援助，因此她不願屈服於川普政府提出的便宜方案或權宜之計。

波洛西堅持推動全面救濟方案，其中包括延長每周600元失業救濟金、向州和地方政府和學校提供數十億元資金、食品和租金援助，及為選舉安全和郵政服務提供額外援助。

但部分民主黨對造成這種僵局表示擔心。明尼蘇達州民主黨代表菲利普(Dean Phillips)說：「我們不能讓絕望的美國人和小企業，被當成棋子。」另一位新任代表、民主黨籍新澤西州眾議員馬林諾斯基(Tom Malinowski)也警告說，如果缺乏協議，他的選民會認為「國會生了膿瘡、壞了，華府壞了。」還有人私下說：「這情勢對挑戰者來說，好得很。」

共和黨人對波洛西的強硬態度，批評更尖銳。他們將失業救濟金銜接不上，怪罪給波洛西，儘管是她在5月在眾院通立法將失業救濟金按全數延期，是共和黨人試圖大幅削減救濟金。

但波洛西強大依舊，目前看不出有什麼理由會讓她改變方向。波洛西表示，公眾輿論支持政府擴大支援，民調則顯示共和黨人在川普冠狀病毒應對措施失當後搖搖欲墜；波洛西和民主黨人，決意趁勢力爭。

與此同時，共和黨人之間對於是否要提供國人更多的援助，立場分歧，這表示白宮若要推動任何振興計畫，需要民主黨大力支持，波洛西此時不強勢，更待何時？

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