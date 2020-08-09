性侵疑犯以監獄防疫設施不足獲保釋 埋伏槍殺被性侵受害人

新冠肺炎（COVID-19）除了直接奪去患者性命，更會間接釀成奪命悲劇！美國維吉尼亞（Virginia）1名性侵案疑犯，其案件因疫情大流行而押後審理，其代表律師以監獄的防疫措施不足為由，即使疑犯被控6項嚴重罪名，最終仍成功獲准保釋。然而，疑犯卻違反保釋條件去到原告，即女受害人的住所外，連開多槍將她殺死。替疑犯申請保釋的律師發聲明指事件屬「悲劇」，而批准保釋的名法官則無回應媒體提問。

33歲的布瓦伊奇（Ibrahim E. Bouaichi）來自馬里蘭州，他去年10月被控對委內瑞拉藉女子多明格斯（Karla Dominguez）施以性侵、勒頸、綁架等罪行。案件審理11天後，法官下令將他重審。12月時，受害人多明格斯在亞歷山大地方法院挺身指證布瓦伊奇，但因之後疫情影響，案件延後審理。

布瓦伊奇被控6項重罪，檢察官強烈反對其保釋，但辯方律師以新冠肺炎疫情嚴重為由，質疑監獄不可能提供適當的社交隔離及防疫措施，向法庭申請讓布瓦伊奇保釋。法官尼古拉（Nolan Dawkins）最終批准布瓦伊奇以2.5萬美元（約新台幣73萬）保釋，條件是他只能留在馬里州的住所，或去見律師及審前服務官。

受害人明格斯日前在住所外被布瓦伊奇連開多槍殺死。（網上圖片）

但布瓦伊奇獲釋不到1個月，他就在5月8日涉嫌在馬里蘭州綠帶城（Greenbelt）駕駛期間撞上警車被捕，再被控以一級傷害、傷害執法犬等罪名，3日後獲准保釋。當地的檢察官解釋，綠帶城執法人員當時不知道布瓦伊奇在城外犯下性侵等嚴重罪行。

得以享受自由的布瓦伊奇，上周三（7月29日）到指控其性侵的多明格斯住所外，見到女方出現時，即對她連開多槍。警方及醫護人員趕到現場時，多明格斯沒有氣息，上半身多處中彈，當場死亡。警方隨後發現布瓦伊奇撞毀了自己的座駕，他身上也有槍傷，明顯曾開槍自殺，他送院搶救後，當時時間周五（8日）仍情況危急。

布瓦伊奇代表律師們得悉事件後發聲明，稱期待出庭為當事人抗辯，可惜「兩個家庭遭受的悲劇，無疑使他們感到悲傷」，不幸的是新冠肺炎大流行令上庭日期延長了數個月，「令我們沒機會處理案件」。批出保釋申請的法官尼古拉已於今年6月退休，他未有回應媒體的提問。警方稱多明格斯的家人都在委內瑞拉，她的相關資訊也很少。基於多明格斯的情況，其朋友正為她籌集葬禮費用。

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文章授權轉載自《香港01》