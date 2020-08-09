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白登連失言 恐丟年輕非裔選票

世界日報 / 編譯盧炯燊╱綜合8日電
民主黨準總統候選人白登近日對非洲裔社區連續失言，視非洲裔選民的支持為理所當然，恐引起非洲裔年輕族反感。圖為6月佛州西棕櫚海灘市的「黑人命也是命」示威活動上支持白登。美聯社
民主黨準總統候選人白登近日對非洲裔社區連續失言，視非洲裔選民的支持為理所當然，恐引起非洲裔年輕族反感。圖為6月佛州西棕櫚海灘市的「黑人命也是命」示威活動上支持白登。美聯社

民主黨準總統候選人白登一再在非裔問題上失言，日前又在這問題上受到非議，不少人相信，他的說法極有可能失掉年輕非裔選人的支持，他們雖然討厭總統川普，但並不接納白登。

白登先是在接受CBS非裔記者訪問時，暗示黑人是癮君子；之後在接受國家公共廣播電台(NPR)西語裔記者採訪時說，「西裔是非常多元的族群，對不同事情有非常多元態度，這與非裔不一樣。」

儘管他後來收回這個說法，然而已引起非裔年輕激進主義者不滿。由於得到非裔選民的支持，白登在南卡州贏得初選，然而這並不等於非裔理所當然會投票給他，特別是白登很大程度上只是依賴年長黑人選民的支持。

喬州雅典郡28歲的非裔郡長瑪瑞雅‧帕克(Mariah Parker)表示，川普真可怕，他是種族主義者，但白登也一直在說種族主義話，沒有給人好感。

一直以來，白登與年輕人一直存在代溝，特別是非裔方面；初選期間，AP VoteCast在17個州對民主黨選民展開調查，在30歲以下整體選民裡，佛蒙特州參議員桑德斯贏得60％支持，白登僅得19％。儘管白登總體上得到了非裔選民的支持，但更多30歲以下非裔選民支持桑德斯(44%比38%)。

白登的競選團隊表示，他們正努力與年輕的非裔選民接觸；不過帕克指出，在她從年輕非裔選民中所看到的和聽到的，白登不是他們的首選，道歉恐怕都是徒勞。

桑德斯 民主黨

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