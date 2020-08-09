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白登副手宣布前夕 萊斯賣Netflix股票

世界日報 / 編譯陳韻涵╱綜合8日電
歐巴馬總統時期的白宮國安顧問萊斯被視為白登總統競選搭檔的呼聲最高。美聯社
歐巴馬總統時期的白宮國安顧問萊斯被視為白登總統競選搭檔的呼聲最高。美聯社

民主黨準總統候選人白登宣布副手前夕，黨內人士坦言此次選舉情勢難料，各副手人選各有優劣；前總統歐巴馬任內的白宮國安顧問蘇珊‧萊斯(Susan Rice)日前出售Netflix股票，似在避免利益衝突，增加被選中的機會，引人猜測，但她的發言人稱此事早已安排，兩者無關。

白登可能的副手人選名單包括：加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)、前國安顧問及美國駐聯合國大使萊斯，以及加州聯邦眾議員巴斯(Karen Bass)，以及密西根州州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)；惠特默更在上周日專程搭機前往德拉瓦州和白登會面，成為黑馬人選。

對於惠特默，消息人士透露，「喬(白登)向來喜歡她，他們的理念相近。」

麻州國會參議員伊莉莎白‧華倫(Elizabeth Warren)仍未出局，且多名消息人士透露，白登若挑個黑馬人選，並不意外，這本來就是密室操作，公布前只能猜。

知情人士說，賀錦麗多次打電話毛遂自薦，「她非常渴望成為副手，且認為白登延後宣布是因為考慮選她。」

部分報導指出，白登小圈子裡有些人反對賀錦麗擔任副手，且對她在首次辯論時攻訐白登的校車事件耿耿於懷。

白登6日接受國家黑人和西語裔記者協會訪問時，被問到是否會再雙方發生衝突後仍選擇賀錦麗擔任副手，

白登說，「我不會記仇，那是辯論，很簡單，她也據理力爭。」

一位民主黨策士認為，賀錦麗可能出線；另一名白登親信則說，賀錦麗可能是前三選擇，因為她具備其他人沒有的特質，且曾角逐總統候選人提名。

萊斯沒有擔任過公職，但白登會挑能與他工作起來最和諧者，萊斯仍有機會。白登親信說：「他知道她很忠誠，這很重要。」

萊斯日前接受「哥倫比亞今晨」(CBS This Morning) 訪問時，公開自我推薦說道，「具備再高階行政部門近20年的經驗。」

對於外界認為她缺乏公職經驗，她虛心接受，但說她曾替三位總統候選人競選，「我肯定認為疫情下的選舉大不相同，缺乏互動，且許多事務都改遠距進行。」

目前擔任Netflix導演的萊斯日前賣掉該公司價值30萬5323元的股票，讓人懷疑她是否在為擔任白登副手做準備。

萊斯的發言人表示，兩者無關，且她早在三個月前就向聯邦證券交易委員會(SEC)稟告。

Netflix股價去年漲近一倍，萊斯2018年起擔任該公司股東，以508.68元認股，每月獲得125員工認股作為部分報酬。

根據2016年她擔任前總統歐巴馬國安顧問時的財務揭露資訊，萊斯的身家介於1470萬元到2850萬元。

歐巴馬總統時期的白宮國安顧問萊斯(後)，與時任副總統的白登(左)兩人關係良好，被見為白登總統競選搭檔的呼聲最高。美聯社
歐巴馬總統時期的白宮國安顧問萊斯(後)，與時任副總統的白登(左)兩人關係良好，被見為白登總統競選搭檔的呼聲最高。美聯社
民主黨籍的密西根州州長葛瑞琴‧惠特默，本周末密飛德拉瓦州，接受白登的競選搭檔的面試。美聯社
民主黨籍的密西根州州長葛瑞琴‧惠特默，本周末密飛德拉瓦州，接受白登的競選搭檔的面試。美聯社

國安 民主黨 白宮 拜登 美國大選 總統大選 Netflix

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