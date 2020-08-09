白登副手宣布前夕 萊斯賣Netflix股票

民主黨準總統候選人白登宣布副手前夕，黨內人士坦言此次選舉情勢難料，各副手人選各有優劣；前總統歐巴馬任內的白宮國安顧問蘇珊‧萊斯(Susan Rice)日前出售Netflix股票，似在避免利益衝突，增加被選中的機會，引人猜測，但她的發言人稱此事早已安排，兩者無關。

白登可能的副手人選名單包括：加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)、前國安顧問及美國駐聯合國大使萊斯，以及加州聯邦眾議員巴斯(Karen Bass)，以及密西根州州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)；惠特默更在上周日專程搭機前往德拉瓦州和白登會面，成為黑馬人選。

對於惠特默，消息人士透露，「喬(白登)向來喜歡她，他們的理念相近。」

麻州國會參議員伊莉莎白‧華倫(Elizabeth Warren)仍未出局，且多名消息人士透露，白登若挑個黑馬人選，並不意外，這本來就是密室操作，公布前只能猜。

知情人士說，賀錦麗多次打電話毛遂自薦，「她非常渴望成為副手，且認為白登延後宣布是因為考慮選她。」

部分報導指出，白登小圈子裡有些人反對賀錦麗擔任副手，且對她在首次辯論時攻訐白登的校車事件耿耿於懷。

白登6日接受國家黑人和西語裔記者協會訪問時，被問到是否會再雙方發生衝突後仍選擇賀錦麗擔任副手，

白登說，「我不會記仇，那是辯論，很簡單，她也據理力爭。」

一位民主黨策士認為，賀錦麗可能出線；另一名白登親信則說，賀錦麗可能是前三選擇，因為她具備其他人沒有的特質，且曾角逐總統候選人提名。

萊斯沒有擔任過公職，但白登會挑能與他工作起來最和諧者，萊斯仍有機會。白登親信說：「他知道她很忠誠，這很重要。」

萊斯日前接受「哥倫比亞今晨」(CBS This Morning) 訪問時，公開自我推薦說道，「具備再高階行政部門近20年的經驗。」

對於外界認為她缺乏公職經驗，她虛心接受，但說她曾替三位總統候選人競選，「我肯定認為疫情下的選舉大不相同，缺乏互動，且許多事務都改遠距進行。」

目前擔任Netflix導演的萊斯日前賣掉該公司價值30萬5323元的股票，讓人懷疑她是否在為擔任白登副手做準備。

萊斯的發言人表示，兩者無關，且她早在三個月前就向聯邦證券交易委員會(SEC)稟告。

Netflix股價去年漲近一倍，萊斯2018年起擔任該公司股東，以508.68元認股，每月獲得125員工認股作為部分報酬。

根據2016年她擔任前總統歐巴馬國安顧問時的財務揭露資訊，萊斯的身家介於1470萬元到2850萬元。