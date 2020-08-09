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民主黨全代會推白登 17日起連4晚線上活動揭曉

世界日報 / 編譯潘勛╱綜合8日電
前副總統白登將於17日的民主黨全代會上接受視訊方式的總統提名。 美聯社
前副總統白登將於17日的民主黨全代會上接受視訊方式的總統提名。 美聯社

民主黨全國黨代表大會將由本月17到20日分四個晚上，以視頻敘事的方式，正式推舉前副總統白登為該黨總統候選人，白登同時也在會中宣布競選副手；四個夜晚各有主題，焦點聚集在敘述新冠疫情席捲全球、引發經濟動盪下，美國人的日常生活，既把同時發生的種種危機歸咎給川普總統，另主張白登是帶領全國走出渾沌的最佳人選。

「今日美國報」報導，大會主辦單位指出，白登及民主黨全國委員會選擇「團結全美」為本屆大會的總主題；原本挑選密爾瓦基市為大會主辦地，但考量新冠疫情肆虐，史無前例地改由衛星播放虛擬大會，來突顯與川普總統的差異。

今日美國報指出，那四個晚上的節目由9點播放到11點，先在有線電視頻道，第二個小時更擴大到無線電視網。白登競選陣營另在15個平台直播整場大會，包括民主黨大會官網、YouTube、臉書及Amazon Prime。

民主黨全國大會的固定事項，如推舉候選人及採納政綱則在白天直播的會議進行；四個晚上的節目則有量身裁製的副主題，分別為「我們美國人」、「領袖很重要」、「更完美的合眾國」及「美國的許諾」。

白登預計在20日夜裡發表接受提名演說，但發言地點仍未宣布，只確定不會在他位於德拉瓦州威明頓的自宅或地下室；主辦方也不排除白登會在其他晚上現身。

大會主辦方另證實，即將在下星期確定的白登副總統搭檔，預計會是一名女性，將在19日向全國大會發表演說。其他創意元素還糅合即時及預錄段落，以視頻講述故事，焦點放在全美鄉間，不會只是一批民選官員。

主辦方把這次全國大會比擬為四個晚上各播兩小時的「電視秀」，各有不同主持人推動節目，節目中會見到人們在客廳、工廠現址、學校、市鎮廣場，凸顯尋常美國人的生活，如何在「川普經濟」及新冠疫情下受到煎熬。

「政治」(Politico)網站報導，代表民主黨政治光譜兩端的前俄亥俄州長凱西克(John Kasich)及佛蒙特州籍聯邦參議員桑德斯，會透過遠距在同一晚上致詞，其他要人還有前總統歐巴馬夫婦及柯林頓夫婦等，代表全黨一心支持白登。

2020年民主黨全國黨代表大會原定8月下旬在密爾瓦基市舉行，現因新冠疫情嚴重，7日宣布四天大會議程，全改採遠距視訊方式舉行，包括提名白登為總統候選人。 美聯社
2020年民主黨全國黨代表大會原定8月下旬在密爾瓦基市舉行，現因新冠疫情嚴重，7日宣布四天大會議程，全改採遠距視訊方式舉行，包括提名白登為總統候選人。 美聯社

民主黨 疫情 川普 直播 新冠肺炎

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