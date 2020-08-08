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經濟學人預測：川普11月大選不樂觀 贏拜登機率僅2%

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合7日電
儘管最新預測是拜登大贏川普(見圖)，但經濟學人承認，在投票前的民調並不一定全部反映在真正的投票。 路透
儘管最新預測是拜登大贏川普(見圖)，但經濟學人承認，在投票前的民調並不一定全部反映在真正的投票。 路透

經濟學人雜誌(The Economist)7日公布的最新預測指出，川普總統在11月3日大選的選情不樂觀，僅有2%的機率贏得過半數普選票，估計會獲得45.5%的普選票；至於贏得大多數選舉人團機率，也只有10%。

該刊是每天透過全國及各州的民意測驗，以及其他因素作出相關預測，這些因素除了支持度外，也考慮影響這個支持度的事件；這種選舉預測模型是由哥倫比亞大學政治學教授格爾曼(Andrew Gelman)及希迪曼斯(Merlin Heidemanns)合創，較接近現實，預測的準確度也較高。

根據選舉模型預測，篤定成為民主黨總統候選人的前副總統拜登，在獲得222張至434張選舉人團票之間徘徊；川普則為104張至316張；兩人打成平手的機率僅有1%，因此選舉模型認為拜登極大可能在選舉人團票方面擊敗川普。

自3月16日以來，經濟學人的選舉模型一直認為拜登會贏得大多數選舉人團票，而7日的最新預測是拜登贏得356張，川普贏得182張；在全國538張選舉人團票中，只要贏得過半數的270張，即可在總統大選中獲勝。

過去幾個月來，拜登一直在幾個關鍵的搖擺州領先川普；到7月底，拜登在亞利桑納、佛州、密西根、北卡、賓州及威斯康辛六個搖擺州均領先。

模型預測，拜登贏得威州及密州的機率為88%至89%，其他4個戰場的得勝機率為64%至84%。

自1976年以來，德州在每屆大選都「染紅」，自然也已成為川普與拜登的兵家必爭之地；根據經濟學人預測，川普11月贏得德州的機率不到60%。

儘管最新預測是拜登大獲全勝，但經濟學人承認，在投票前的民調並不一定全部反映在真正的投票中；以2016年大選為例，喜萊莉‧柯林頓在選前的民調一直領先川普，最多達八個百分點，但最終仍是敗給川普。

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