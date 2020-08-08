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被批「暗示」非裔不多元 拜登澄清：保證促進種族平等

世界日報 / 記者張聲肇／綜合報導
民主黨準總統提名人拜登6日受訪時，「暗示」黑人社會不夠多元化的發言引發爭議後，他7日推文澄清，並保證會努力促進種族平等。 美聯社
民主黨準總統提名人拜登6日受訪時，「暗示」黑人社會不夠多元化的發言引發爭議後，他7日推文澄清，並保證會努力促進種族平等。 美聯社

民主黨準總統提名人拜登6日受訪時，「暗示」黑人社會不夠多元化的發言引發爭議後，他7日推文澄清，並保證會努力促進種族平等。

他接受非裔和拉丁裔記者協會專訪時，比較非裔和西裔兩大族群時，似乎暗示非裔比較不多元開放。

記者問拜登，如果當選，會不會和古巴交往？

拜登答會，並說：「順便一提，你們都知道，但多數人不知道的是，拉丁裔社區非常多元，對許多事情抱持非常不同的態度，你去佛州就知道，有些地方的人對移民的態度，和亞利桑納州很不同，可以說，拉丁裔社區(和非裔社區)很不一樣，很多元。」

由於這段話很容易被誤解成，他在暗示非裔社會比拉丁裔社會，不那麼開放多元。因此他隨後立即推文說，「我完全沒有暗示非裔社區在認同或任何議題上不多元的意思。」

拜登說，他從政生涯那麼久，親眼看到非裔社區不管思想、背景和感情，都非常多元化，也就是這種多元開放，讓「我們的工作場所，我們的社會，我們的國家」變得更好。

拜登承諾，他會好好傾聽，絕對不會停止為非裔社區與更平等的未來奮鬥。

這不是拜登第一次為有關非裔的發言提出澄清。

今年5月，他也曾在接受訪問時說，「如果要選我或選川普，你都還有問題的話，顯然你不是黑人。」

他的競選團隊趕緊解釋說，這番話是「戲謔之言」。

川普7日見縫插針說，拜登6日的談話「很侮辱人」、「拜登…根本就在蔑視、侮辱黑人社會。」

儘管川普不斷強調，他比其他總統為黑人付出更多，各種民調仍顯示，今年11月的選舉，黑人不會買他的帳。

川普 古巴

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