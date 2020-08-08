川普轟不信上帝 拜登反嗆：攻擊宗教信仰 不厚道、可恥

川普總統趁6日俄亥俄州行程之便，放話攻擊民主黨準總統候選人拜登，說拜登不信上帝。拜登則反擊表示，川普批評他的宗教信仰，行為不厚道、可恥；另一方面，愈來愈多共和黨女性黨員示警說，川普及共和黨在女性選民當中支持率大為流失，將危及11月選情。

美聯社7日報導，川普形容拜登走激進左派路線，想奪走美國人擁槍自由，廢掉憲法第二修正案賦予的權利；還有拜登不信教，是虛無主義者，詆毀聖經及上帝信仰。

川普因此說，拜登無法贏得俄亥俄州選民的歡心。

美聯社認為，就算對以口無遮攔出名的川普而言，他6日的談話都是無的放矢，足以顯示接下來幾個月選情會愈來愈引發爭議。

而拜登則反擊，川普躲在總統身分後頭進行人身攻擊，批評他的宗教信仰，是可恥行為。

「華盛頓郵報」7日報導，共和黨女性國會議員以及專精女性選民民調的專家受訪指出，面對新冠肺炎疫情，川普一連串拙劣反應，還有他煽動全國種族緊張的舉措，都讓本就岌岌可危的選情更惡化。

華郵指出，根據6月下旬以來多項全國民調的平均值，拜登在女性選民的支持度，勝過川普達23個百分點；而且，川普2016年能戰勝喜萊莉‧柯林頓，他獲得白人女性選民大多數支持是很大原因，可是白人女性選民已開始唾棄川普。

共和黨策士莎拉‧隆威爾(Sarah Longwell)專研女性選民團體；她表示，川普打造出來的環境，讓女性覺得自己不受共和黨重視，在黨內無容身之地。

雖說共和黨民調專家及策士都暢談這種現象，但很多女性共和黨國會議員不願公開批評川普及黨高層，生怕觸怒川普。

有位女議員要求匿名，才願坦白談論此一內憂；她表示，共和黨男性高層沒做什麼來解決這個問題，此外，除非川普落選，不然共和黨幾無可以贏回女性選民的著力之處。