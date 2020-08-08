快訊

把握時間許願！「每小時近百顆」英仙座流星雨這時登場

美國喬治亞州一學區90員工染疫 開學將暫改遠端授課

世界日報 / 記者顏伶如、編譯林梅婕／綜合報導
美國喬治亞州一學區傳出校方有90位教職員染疫，所有與確診患者接觸過的人士都需要居家隔離，因此本學期該學區的學校將暫時以遠端連線的方式進行授課。 法新社
美國喬治亞州一學區傳出校方有90位教職員染疫，所有與確診患者接觸過的人士都需要居家隔離，因此本學期該學區的學校將暫時以遠端連線的方式進行授課。 法新社

新學期即將開始，在各州針對是否讓學生到校上課爭執不休之際，喬治亞州一學區傳出校方有90位教職員染疫，所有與確診患者接觸過的人士都需要居家隔離，因此本學期該學區的學校將暫時以遠端連線的方式進行授課。

喬州巴洛郡(Barrow County)學區原本計畫8月17日開學時，以實體和遠端混合的模式授課，卻爆出大批教職員確診和隔離。學區經理麥克邁克爾(Chris McMichael)表示：「如果今天是開學的第一天，我們將面臨沒有足夠的員工來維持開學的作業。」

根據校方5日在董事會上的統計，過去一周確診和隔離的教職員估計約1600名，佔比高達5.6%，所有員工也都被要求戴上口罩，麥克邁克爾說：「情勢令人相當擔憂。」

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的統計，截至7日上午該郡的確診人數已經超過1200人，麥克邁克爾也引用這項數據強調，疫情仍持續在社區內擴散。

據當地媒體WSB報導，有些家長們對校方的決定相當不滿，甚至計畫14日前往學區總部抗議；儘管如此，校方仍未公布何時恢復實體授課。

另方面，該州達拉斯(Dallas)北柏爾汀高中(North Paulding High School)15歲學生漢娜‧華特斯(Hannah Watters)在開學當天發現走廊人潮擁擠，大多數學生沒戴口罩，不符保持社交距離的防疫規定，拍下照片上傳社群網站，引起全美媒體大量轉載，華特斯因此遭到停學五天處分；但她7日在推特發文指出，停學處分已經取消，下周一就可以回校上課。

華特斯4日在推特發布照片並寫道：「這是喬治亞州柏爾汀郡的開學日。」照片顯示學校走廊人潮擁擠，大多數學生並未戴口罩。這則推文截至7日已有9萬餘網友按讚，獲得5萬餘次轉推。

不過，這則推文卻讓華特斯遭到停學五天的處分；她說，學校告知她觸犯三項校規，包括學習時間使用手機、在校期間用手機登入社群媒體，以及拍攝其他同學影像並上傳到社群媒體平台。

口罩 社群媒體

延伸閱讀

巴西染疫確診再增5萬例 病歿人數逼近10萬

全美罕見 紐約州長允新學年恢復到校上課

全球新冠肺炎逾71.5萬死 破1913萬確診

俄羅斯染疫總數超過87.5萬 烏克蘭疫情升溫

相關新聞

經濟學人預測：川普11月大選不樂觀 贏拜登機率僅2%

經濟學人雜誌(The Economist)7日公布的最新預測指出，川普總統在11月3日大選的選情不樂觀，僅有2%的機率贏得過半數普選票，估計會獲得45.5%的普選票；至於贏得大多數選舉人團機率，也只有10%。

美股早盤跌逾百點 因美中緊張升高

美股三大指數7日早盤陷入多空交戰，由於川普兩項行政命令、推生美中緊張關係，但之後公布的美國7月就業數據優於市場預期，帶動...

被批「暗示」非裔不多元 拜登澄清：保證促進種族平等

民主黨準總統提名人拜登6日受訪時，「暗示」黑人社會不夠多元化的發言引發爭議後，他7日推文澄清，並保證會努力促進種族平等。

川普：若連任將盡快處理北韓問題 「美國沒我早開戰」

美國總統川普7日表示，若11月順利連任總統，將儘快處理北韓與伊朗問題。

川普：拜登若勝選 「中國將擁有我們這個國家」

美國國家情報總監辦公室7日發布新聞稿，分析外國影響美國總統選舉的最新情勢。美方評估，北京認為美國總統川普「無法預測」，希...

全美罕見 紐約州長允新學年恢復到校上課

紐約州2019冠狀病毒疫情平穩，州長古莫今天宣布新學年各校可恢復到校上課，成為全美感染率居高不下之際少數開放面對面教學的...

林鄭月娥遭制裁美議員叫好 批她甘做中共棋子

美國財政部今天大動作制裁香港特首林鄭月娥等11名香港、中國官員。共和黨籍參議員盧比歐表示，林鄭月娥多次向外界表明，她甘做...

美情報部門：中國大陸不希望川普連任

美國國家情報總監辦公室7日發布新聞稿，分析外國影響美國總統選舉的最新情勢。美方評估，北京認為美國總統川普「無法預測」，希...

衝突升高！美制裁林鄭等11中港官員 凍結在美財產

美國國務卿龐培歐七日宣布，制裁包括香港特首林鄭月娥、港區國安委秘書長陳國基和國安公署署長鄭雁雄等十一名中港現任及前任官員...

龐培歐宣布制裁林鄭月娥、鄭雁雄等11港府高官

美國國務卿龐培歐7日發出新聞稿，公布制裁包括林鄭月娥等11名港府現任官員，以及中國大陸港澳辦主任夏寶龍、香港中聯辦主任駱...

紓困案談判陷僵局 庫德洛：川普有權下令延長援助措施

美國白宮經濟顧問庫德洛7日向彭博電視表示，將擴大薪酬保護貸款計畫（PPP）規模，並指新紓困案的談判目前陷入僵局。他還說，...

美國3名少年為躲警闖海湖莊園 包內竟搜出AK-47

美國佛羅里達州（Florida）警方近日公布當地一宗案件，有3名少年7月31日夜間為了躲避警察時，闖入美國總統特朗普（Donald Trump）旗下的海湖莊園（Mar-a-Lago），他們之後被捕，當中有人的背包藏有一把AK-47步槍。

熱門新聞

祖母養的「可愛」比特犬突抓狂 6歲男童慘遭撕咬毀容

克魯曼：「更大衰退」將襲擊美國 比海嘯還糟

印度新冠肺炎撤僑客機衝出跑道「斷成兩截」 17人喪生 正副機師亡

龐培歐宣布制裁林鄭月娥、鄭雁雄等11港府高官

皇室風暴未平息！哈利、梅根推新書 恐讓凱特難過

美國3名少年為躲警闖海湖莊園 包內竟搜出AK-47

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。