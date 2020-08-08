美國喬治亞州一學區90員工染疫 開學將暫改遠端授課

新學期即將開始，在各州針對是否讓學生到校上課爭執不休之際，喬治亞州一學區傳出校方有90位教職員染疫，所有與確診患者接觸過的人士都需要居家隔離，因此本學期該學區的學校將暫時以遠端連線的方式進行授課。

喬州巴洛郡(Barrow County)學區原本計畫8月17日開學時，以實體和遠端混合的模式授課，卻爆出大批教職員確診和隔離。學區經理麥克邁克爾(Chris McMichael)表示：「如果今天是開學的第一天，我們將面臨沒有足夠的員工來維持開學的作業。」

根據校方5日在董事會上的統計，過去一周確診和隔離的教職員估計約1600名，佔比高達5.6%，所有員工也都被要求戴上口罩，麥克邁克爾說：「情勢令人相當擔憂。」

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)的統計，截至7日上午該郡的確診人數已經超過1200人，麥克邁克爾也引用這項數據強調，疫情仍持續在社區內擴散。

據當地媒體WSB報導，有些家長們對校方的決定相當不滿，甚至計畫14日前往學區總部抗議；儘管如此，校方仍未公布何時恢復實體授課。

另方面，該州達拉斯(Dallas)北柏爾汀高中(North Paulding High School)15歲學生漢娜‧華特斯(Hannah Watters)在開學當天發現走廊人潮擁擠，大多數學生沒戴口罩，不符保持社交距離的防疫規定，拍下照片上傳社群網站，引起全美媒體大量轉載，華特斯因此遭到停學五天處分；但她7日在推特發文指出，停學處分已經取消，下周一就可以回校上課。

華特斯4日在推特發布照片並寫道：「這是喬治亞州柏爾汀郡的開學日。」照片顯示學校走廊人潮擁擠，大多數學生並未戴口罩。這則推文截至7日已有9萬餘網友按讚，獲得5萬餘次轉推。

不過，這則推文卻讓華特斯遭到停學五天的處分；她說，學校告知她觸犯三項校規，包括學習時間使用手機、在校期間用手機登入社群媒體，以及拍攝其他同學影像並上傳到社群媒體平台。