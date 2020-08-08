川普：拜登若勝選 「中國將擁有我們這個國家」

美國國家情報總監辦公室7日發布新聞稿，分析外國影響美國總統選舉的最新情勢。美方評估，北京認為美國總統川普「無法預測」，希望川普不要贏得連任。川普說，若拜登當總統，則「中國將擁有我們這個國家。」

川普7日晚間在紐澤西的鄉村俱樂部舉行記者會，被問到此事說，中國大陸、俄羅斯和伊朗都不想看到他贏得選舉，「若拜登當總統，則中國將擁有我們這個國家。」他也暗示，這三個國家可能透過郵寄投票，在美國大選中作弊。

川普稱自己已聽取這分簡報，但似乎沒搞清楚內容，記者詢問「俄羅斯正在傷害拜登、而中國想看到你輸，你相信這分情報嗎？」

川普說，可能是真的、可能是假的，實際上他做了很多事，包括醫療物資的儲備系統和軍隊，其中促使北約(NATO)各國提高軍事預算，用來抵抗俄羅斯，「沒人像我對俄羅斯這麼強硬，俄羅斯最不想看到我當選。」

川普說，中國大陸做夢都想看到拜登打敗他成為總統，「若拜登是總統，則中國會擁有我們這個國家。」

當記者試圖糾正川普，他接著說，「你沒把報告看清楚吧，報告裡還有個伊朗，伊朗也不想看到我當總統，但我要說，若我贏得連任，我會很快與伊朗、與北韓達成協議；若不是我2016年當選總統，可能美朝之間早已開戰。」

川普說，若拜登主政下的美國，與中國大陸達成任何協議，則中國大陸會擁有美國；他則可以從中國大陸手中，拿到數百億美元，且美國現在一片欣欣向榮，各種指數表現良好。

川普說，中國大陸、俄羅斯和伊朗都不想看到他連任，但是最大威脅不是這三個國家，是郵寄投票，包括這些國家甚至北韓等國，都可以在這裡作弊，他會仔細留意這個大問題。