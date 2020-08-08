快訊

薔蜜颱風最快今晚形成 下周一至周三全台有雨

包含尚未公布產品！Intel多達20GB的原始編碼等文件遭外流

川普：拜登若勝選 「中國將擁有我們這個國家」

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統川普因為疫情關係，選情陷入膠著。美聯社
美國總統川普因為疫情關係，選情陷入膠著。美聯社

美國國家情報總監辦公室7日發布新聞稿，分析外國影響美國總統選舉的最新情勢。美方評估，北京認為美國總統川普「無法預測」，希望川普不要贏得連任。川普說，若拜登當總統，則「中國將擁有我們這個國家。」

川普7日晚間在紐澤西的鄉村俱樂部舉行記者會，被問到此事說，中國大陸、俄羅斯和伊朗都不想看到他贏得選舉，「若拜登當總統，則中國將擁有我們這個國家。」他也暗示，這三個國家可能透過郵寄投票，在美國大選中作弊。

川普稱自己已聽取這分簡報，但似乎沒搞清楚內容，記者詢問「俄羅斯正在傷害拜登、而中國想看到你輸，你相信這分情報嗎？」

川普說，可能是真的、可能是假的，實際上他做了很多事，包括醫療物資的儲備系統和軍隊，其中促使北約(NATO)各國提高軍事預算，用來抵抗俄羅斯，「沒人像我對俄羅斯這麼強硬，俄羅斯最不想看到我當選。」

川普說，中國大陸做夢都想看到拜登打敗他成為總統，「若拜登是總統，則中國會擁有我們這個國家。」

當記者試圖糾正川普，他接著說，「你沒把報告看清楚吧，報告裡還有個伊朗，伊朗也不想看到我當總統，但我要說，若我贏得連任，我會很快與伊朗、與北韓達成協議；若不是我2016年當選總統，可能美朝之間早已開戰。」

川普說，若拜登主政下的美國，與中國大陸達成任何協議，則中國大陸會擁有美國；他則可以從中國大陸手中，拿到數百億美元，且美國現在一片欣欣向榮，各種指數表現良好。

川普說，中國大陸、俄羅斯和伊朗都不想看到他連任，但是最大威脅不是這三個國家，是郵寄投票，包括這些國家甚至北韓等國，都可以在這裡作弊，他會仔細留意這個大問題。

川普 俄羅斯

延伸閱讀

美情治首長：中國不樂見川普連任 認其難預測

川普揮大刀 騰訊股價應聲大跌

美情報部門：中國大陸不希望川普連任

川普下令 藥品採購須買美貨

相關新聞

衝突升高！美制裁林鄭等11中港官員 凍結在美財產

美國國務卿龐培歐七日宣布，制裁包括香港特首林鄭月娥、港區國安委秘書長陳國基和國安公署署長鄭雁雄等十一名中港現任及前任官員...

龐培歐宣布制裁林鄭月娥、鄭雁雄等11港府高官

美國國務卿龐培歐7日發出新聞稿，公布制裁包括林鄭月娥等11名港府現任官員，以及中國大陸港澳辦主任夏寶龍、香港中聯辦主任駱...

美股早盤跌逾百點 因美中緊張升高

美股三大指數7日早盤陷入多空交戰，由於川普兩項行政命令、推生美中緊張關係，但之後公布的美國7月就業數據優於市場預期，帶動...

全美罕見 紐約州長允新學年恢復到校上課

紐約州2019冠狀病毒疫情平穩，州長古莫今天宣布新學年各校可恢復到校上課，成為全美感染率居高不下之際少數開放面對面教學的...

美情報部門：中國大陸不希望川普連任

美國國家情報總監辦公室7日發布新聞稿，分析外國影響美國總統選舉的最新情勢。美方評估，北京認為美國總統川普「無法預測」，希...

川普：拜登若勝選 「中國將擁有我們這個國家」

美國國家情報總監辦公室7日發布新聞稿，分析外國影響美國總統選舉的最新情勢。美方評估，北京認為美國總統川普「無法預測」，希...

林鄭月娥遭制裁美議員叫好 批她甘做中共棋子

美國財政部今天大動作制裁香港特首林鄭月娥等11名香港、中國官員。共和黨籍參議員盧比歐表示，林鄭月娥多次向外界表明，她甘做...

川普下令 藥品採購須買美貨

美國總統川普6日簽署行政命令，指示聯邦政府採購特定「必要的」藥品與醫療器材時，必須向國內製造商購買，希望藉此降低對外商公...

紓困案談判陷僵局 庫德洛：川普有權下令延長援助措施

美國白宮經濟顧問庫德洛7日向彭博電視表示，將擴大薪酬保護貸款計畫（PPP）規模，並指新紓困案的談判目前陷入僵局。他還說，...

美國3名少年為躲警闖海湖莊園 包內竟搜出AK-47

美國佛羅里達州（Florida）警方近日公布當地一宗案件，有3名少年7月31日夜間為了躲避警察時，闖入美國總統特朗普（Donald Trump）旗下的海湖莊園（Mar-a-Lago），他們之後被捕，當中有人的背包藏有一把AK-47步槍。

美參議員提案限制無人機出口 特別點名沙烏地

美國川普政府7月24日批准放寬武裝無人機出口管制，美國民主共和兩黨聯邦參議員今天聯手提案修法，將限制美製無人機出售給非美...

紓困協議 參眾兩院領袖盼彌平巨大分歧

參眾兩院領袖6日表示，他們相信國會終能達成新一輪紓困協議，但仍須彌合雙方的巨大分歧；白宮官員與國會民主黨高層同日就紓困案舉行會談，川普總統威脅若無紓困協議，最快7日將繞過國會發布行政令，而參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)面對共和黨內部的歧見，則舉步維艱。

熱門新聞

女議員穿粉色短裙進國會挨批 她嗆：西裝不代表權威

川普下令 45天後禁美企與TikTok、WeChat母公司交易

祖母養的「可愛」比特犬突抓狂 6歲男童慘遭撕咬毀容

克魯曼：「更大衰退」將襲擊美國 比海嘯還糟

龐培歐宣布制裁林鄭月娥、鄭雁雄等11港府高官

美國打工9年滙百萬血汗錢剩零頭 崩潰斬殺疑出軌妻子

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。