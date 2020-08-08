美情報部門：中國大陸不希望川普連任

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美方評估，北京認為美國總統川普「無法預測」，希望川普不要贏得連任。美聯社
美方評估，北京認為美國總統川普「無法預測」，希望川普不要贏得連任。美聯社

美國國家情報總監辦公室7日發布新聞稿，分析外國影響美國總統選舉的最新情勢。美方評估，北京認為美國總統川普「無法預測」，希望川普不要贏得連任；選舉前夕，北京一直在美國境內擴張影響力，塑造對中政策環境，施壓有害中方利益的美國政治人物，轉移或反制其對中國大陸的批評。

國家情報總監辦公室認為，中國大陸政府會持續權衡這些行為的利弊得失，在過去幾個月來，中方針對美政府的批評明顯增加，例如批評美國應對新冠肺炎的做法，針對關閉中國大陸駐休士頓總領事館、香港問題、海外版抖音（TikTok）、南海合法地位與中國大陸試圖支配5G市場等，中方批評美方種種的立場和行動。

「北京認為，這些努力都可以影響美國的總統大選。」國家情報總監辦公室指出。

美國總統選舉將在11月3日舉行，距離選舉剩下不到90天。

國家情報總監辦公室點名中國大陸、俄羅斯伊朗三國，試圖動搖美國選民偏好、改變美國政策、擴大美國內訌，與破壞美國民眾對民主制度的信心；這些外國試圖影響美國選舉，竊取機密訊息，並且引發美選結果爭議。

國家情總報總監辦公室評估，俄羅斯對民主黨總統準參選人拜登（Joe Biden）更反感，拜登為前總統歐巴馬的副總統時，就公開批評俄羅斯，參與制定對烏克蘭的政策，並支持反俄羅斯總統普丁的政治人物。

「克里姆林宮方面正在社群媒體和俄羅斯的電視節目上，試圖提高川普形象。」國家情報總監辦公室指出。

至於伊朗，國家情報總監辦公室認為，伊朗意在破壞美國民主體制，傷害川普及在選前分裂美國；伊朗在社群媒體上散布假訊息和反美言論。

「德黑蘭當局認為川普若連任，將進一步施壓伊朗，推動伊朗的政黨輪替。」國家情報總監辦公室指出。

伊朗 俄羅斯

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