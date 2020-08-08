華盛頓制裁中港高官 林鄭榜上有名

（德國之聲中文網）當地時間周五（8月7日），美國財政部宣布對11名涉及香港事務的中港官員實施制裁，其中香港官員包括特區行政長官林鄭月娥，律政司司長鄭若驊，保安局長李家超，政制及內地事務局局長曾國衛，警務處處長鄧炳強以及警務處前任處長盧偉聰，另外剛剛設立的香港國安委首任秘書長陳國基（兼任特首辦主任）也名列制裁名單中。

遭到美方制裁的中國大陸官員則包括港澳辦主任夏寶龍，副主任張曉明，中聯辦主任兼國家安全事務顧問駱惠寧和新設立的中央駐港國安公署首任署長鄭雁雄。

美國政府指責香港特首林鄭月娥要為“執行北京壓制（香港）自由和民主進程的政策直接負責”。美國財長姆努欽表示：“美國與香港人民站在一起，我們會繼續運用工具和權力對付那些侵犯他們自治權利的人。”

據稱，美方制裁手段包括凍結相關人員以及他們直接或間接持有50%股權以上的法人實體在美國境內的資產，同時禁止美國公民或任何人在美國境內與他們產生經濟往來。

至截稿時為止，中國外交部網頁對於美方制裁尚未回應。而中國外交部發言人趙立堅此前在回應相關問題時曾表示，香港問題為中國內政，外國無權干涉。他表示：“中國不是嚇大的。美國通過所謂制裁阻撓中方推進香港國家安全立法的圖謀絕不會得逞。”

而中國外長王毅在8月5日接受官媒新華社采訪時也曾表示，制定香港國安法彌補香港長期以來存在的法律漏洞，有利於使“一國兩制”方針在法治軌道上行穩致遠，有利於保障香港的長治久安，並稱“粗暴干涉香港事務的言行恰恰是在破壞‘一國兩制’的健康運行。”

港版國安法引軒然大波

今年6月30日，中國頒布港版國安法，理由是打擊“分裂國家、顛覆國家政權、從事恐怖活動，以及勾結外國等嚴重危害國家安全的罪行”。但西方國家普遍將該法的頒布視為北京侵犯香港自治權利，打擊民主運動和言論自由的新一輪行動。 包括德國在內的多個國家此後陸續宣布擱置與香港之間的引渡協議。

因為貿易糾紛和新冠疫情等問題而高度緊張的美中關系因此更趨惡化。港版國安法公布後不久，美國總統特朗普便簽署命令，終止對香港的優惠經濟待遇。而此番公布的制裁措施，則是針對港版國安法的最新反制。

上月，華盛頓政府曾制裁4名中國涉及新疆事務官員，其中包括中共政治局委員陳全國，理由是中國政府侵犯維吾爾群體人權。當時彭博社曾報道稱，白宮擬定的中國官員制裁名單中原本包括主管港澳事務的中共政治局常委，國務院副總理韓正和香港特首林鄭月娥，但遭特朗普臨時叫停。這一消息此後遭到白宮否認，表示仍在討論制裁對象。

如果韓正名列其中，將成為美國制裁級別最高的中共官員。但周五正式公布的制裁名單中，並沒有韓正。

© 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】