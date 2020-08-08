衝突升高！美制裁林鄭等11中港官員 凍結在美財產

聯合報 / 記者張文馨、特派記者賴錦宏／華盛頓─北京連線報導
美國制裁香港特首林鄭月娥（圖）等十一名中港現任及前任官員。（美聯社）
美國制裁香港特首林鄭月娥（圖）等十一名中港現任及前任官員。（美聯社）

川普下令 美45天後封殺抖音微信

美國國務卿龐培歐七日宣布，制裁包括香港特首林鄭月娥、港區國安委秘書長陳國基和國安公署署長鄭雁雄等十一名中港現任及前任官員。

龐培歐表示，今天的行動清楚表明，香港當局的行動無法被接受，且違反中國大陸的「一國兩制」和中英聯合聲明中所做承諾。

龐培歐七日透過聲明發布此事，他指出，中共明確表示，香港不再享有中共所承諾的五十年高度自治，美國總統川普也承諾，將對破壞香港自由的個人採取行動，因此指定香港特首林鄭月娥在內十一人，實施制裁。

除了林鄭月娥，港府律政司司長鄭若驊、政制及內地事務局局長曾國衞、維護國家安全公署署長鄭雁雄、維護國家安全委員會秘書長陳國基、保安局局長李家超，與警務處處長鄧炳強，均遭點名。

龐培歐指出，這些人負責或參與制定「港版國安法」，並在法通過後，逮捕、拘留或監禁個人，「這部法律號稱維護香港安全，實際上是中共鎮壓的工具。」

另外，龐培歐點名，中國大陸國務院港澳辦公室主任夏寶龍、副主任張曉明，與香港中聯辦主任駱惠寧，指這三人參與威脅香港自治、穩定、安全與和平的行動；香港警務處前處長盧偉聰也遭點名，因他曾領導懲罰或限制香港公民行使言論與集會自由，限制出版自由。

美國財政部七日發出新聞稿宣布制裁上述十一人，凍結他們在美的財產，禁止交易，因為他們破壞香港自治，限制港人言論和集會自由。

白宮針對TikTok和海外版微信（WeChat）發出限期交易的行政命令，四十五天之後，美國企業將不得與這兩家在中國的母公司「字節跳動」與騰訊交易。記者曾學仁／攝影
白宮針對TikTok和海外版微信（WeChat）發出限期交易的行政命令，四十五天之後，美國企業將不得與這兩家在中國的母公司「字節跳動」與騰訊交易。記者曾學仁／攝影

此外，在美國政府限期出售的壓力下，海外版抖音（TikTok）正值交易的關鍵談判期；白宮六日晚間針對TikTok和海外版微信（WeChat）都發出限期交易的行政命令，四十五天後，美國企業將不得與這兩家公司在中國的母公司「字節跳動」與「騰訊」交易。

有關TikTok的行政命令，白宮指出，今起四十五天後，禁止美國企業或個人與北京字節跳動科技公司的交易；這項行政命令闡明TikTok需脫離中國母公司，否則就無法在美國營運，總統川普日前設下九月十五日前，限期交易的要求，包括微軟在內的可能買主，都須在期限前完成交易。

行政命令點名TikTok為國家安全威脅，並指TikTok蒐集資料，讓中共得以獲取美國人的個資，甚至可能追溯聯邦雇員和承包商的位置，進一步勒索或實施間諜行動。

除了TikTok，川普也發布對微信的行政命令，實施相同限制；四十五天後，美國企業與個人不得與微信母公司騰訊科技公司交易。

TikTok全球業務市值超過五百億美元；微軟二日稱想買下美國、加拿大、澳洲與紐西蘭的TikTok，並就其與中國母公司北京字節跳動科技公司談判。

中國外交部發言人汪文斌昨天表示，美國藉國家安全，頻繁濫用國家力量，無理打壓非美國企業，這是霸權行為。他說，美國不惜損害美國廣大用戶和公司的權益，將一己私利凌駕於市場原則和國際規則之上，肆意進行政治操縱和政治打壓，最終也將自食其果。

香港特首 TikTok 龐培歐 港版國安法 微信 抖音 林鄭月娥 川普 個資 反中

延伸閱讀

香港推全民核酸檢測 港民憂DNA被「送中」

香港推全民自願免費檢測 林鄭籲勿造謠普及檢測

龐培歐喊「淨網」 中轟：美嘴巴乾淨手卻夠髒 荒謬可笑

美衛生部長將訪台 龐培歐：符一貫政策

相關新聞

衝突升高！美制裁林鄭等11中港官員 凍結在美財產

美國國務卿龐培歐七日宣布，制裁包括香港特首林鄭月娥、港區國安委秘書長陳國基和國安公署署長鄭雁雄等十一名中港現任及前任官員...

龐培歐宣布制裁林鄭月娥、鄭雁雄等11港府高官

美國國務卿龐培歐7日發出新聞稿，公布制裁包括林鄭月娥等11名港府現任官員，以及中國大陸港澳辦主任夏寶龍、香港中聯辦主任駱...

紓困案談判陷僵局 庫德洛：川普有權下令延長援助措施

美國白宮經濟顧問庫德洛7日向彭博電視表示，將擴大薪酬保護貸款計畫（PPP）規模，並指新紓困案的談判目前陷入僵局。他還說，...

美股早盤跌逾百點 因美中緊張升高

美股三大指數7日早盤陷入多空交戰，由於川普兩項行政命令、推生美中緊張關係，但之後公布的美國7月就業數據優於市場預期，帶動...

川普下令 藥品採購須買美貨

美國總統川普6日簽署行政命令，指示聯邦政府採購特定「必要的」藥品與醫療器材時，必須向國內製造商購買，希望藉此降低對外商公...

美國3名少年為躲警闖海湖莊園 包內竟搜出AK-47

美國佛羅里達州（Florida）警方近日公布當地一宗案件，有3名少年7月31日夜間為了躲避警察時，闖入美國總統特朗普（Donald Trump）旗下的海湖莊園（Mar-a-Lago），他們之後被捕，當中有人的背包藏有一把AK-47步槍。

美參議員提案限制無人機出口 特別點名沙烏地

美國川普政府7月24日批准放寬武裝無人機出口管制，美國民主共和兩黨聯邦參議員今天聯手提案修法，將限制美製無人機出售給非美...

紓困協議 參眾兩院領袖盼彌平巨大分歧

參眾兩院領袖6日表示，他們相信國會終能達成新一輪紓困協議，但仍須彌合雙方的巨大分歧；白宮官員與國會民主黨高層同日就紓困案舉行會談，川普總統威脅若無紓困協議，最快7日將繞過國會發布行政令，而參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)面對共和黨內部的歧見，則舉步維艱。

拜登稱當選將撤川普對中關稅 幕僚改口說再評估

篤定代表美國民主黨競選總統的拜登表示，他若當選將取消現任總統川普對中國輸美商品的關稅措施，因為這等於把稅轉嫁美國消費者和...

對川普失望 歐巴馬夫人自曝輕度憂鬱

前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)5日在音樂串流服務媒體Spotify上，播出第二集播客(Podcast)節目，稱自己受川普政府的「偽善」、疫情以及種族暴力等影響，罹患輕度憂鬱症。

與川普不同 小布希新書向移民致敬

第43任總統布希(George W. Bush)即將出版新書「合眾為一：美國移民肖像」(Out Of Many, One: Portraits of America`s Immigrants，暫譯)，無可避免地將他自己與當下眾多共和黨人區隔開來。因為，全書話題重心強調的是：「移民」。

共和黨人憂慘敗：川普讓大選變成對他的公投

共和黨人私下正擔憂，11月大選可能出現最糟結果，即共和黨將痛失白宮寶座或失去國會參眾兩院多數席位；眼看局勢似乎每天都在變，有共和黨人悲觀表示：「大選若在今天舉行，我們將失去眾院、參院和白宮。」

熱門新聞

女議員穿粉色短裙進國會挨批 她嗆：西裝不代表權威

川普下令 45天後禁美企與TikTok、WeChat母公司交易

黎巴嫩爆炸男子被炸飛落海 全身是血漂浮逾30小時奇蹟獲救

祖母養的「可愛」比特犬突抓狂 6歲男童慘遭撕咬毀容

克魯曼：「更大衰退」將襲擊美國 比海嘯還糟

美國打工9年滙百萬血汗錢剩零頭 崩潰斬殺疑出軌妻子

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。