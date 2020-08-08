衝突升高！美制裁林鄭等11中港官員 凍結在美財產

川普下令 美45天後封殺抖音、微信

美國國務卿龐培歐七日宣布，制裁包括香港特首林鄭月娥、港區國安委秘書長陳國基和國安公署署長鄭雁雄等十一名中港現任及前任官員。

龐培歐表示，今天的行動清楚表明，香港當局的行動無法被接受，且違反中國大陸的「一國兩制」和中英聯合聲明中所做承諾。

龐培歐七日透過聲明發布此事，他指出，中共明確表示，香港不再享有中共所承諾的五十年高度自治，美國總統川普也承諾，將對破壞香港自由的個人採取行動，因此指定香港特首林鄭月娥在內十一人，實施制裁。

除了林鄭月娥，港府律政司司長鄭若驊、政制及內地事務局局長曾國衞、維護國家安全公署署長鄭雁雄、維護國家安全委員會秘書長陳國基、保安局局長李家超，與警務處處長鄧炳強，均遭點名。

龐培歐指出，這些人負責或參與制定「港版國安法」，並在法通過後，逮捕、拘留或監禁個人，「這部法律號稱維護香港安全，實際上是中共鎮壓的工具。」

另外，龐培歐點名，中國大陸國務院港澳辦公室主任夏寶龍、副主任張曉明，與香港中聯辦主任駱惠寧，指這三人參與威脅香港自治、穩定、安全與和平的行動；香港警務處前處長盧偉聰也遭點名，因他曾領導懲罰或限制香港公民行使言論與集會自由，限制出版自由。

美國財政部七日發出新聞稿宣布制裁上述十一人，凍結他們在美的財產，禁止交易，因為他們破壞香港自治，限制港人言論和集會自由。

白宮針對TikTok和海外版微信（WeChat）發出限期交易的行政命令，四十五天之後，美國企業將不得與這兩家在中國的母公司「字節跳動」與騰訊交易。記者曾學仁／攝影

此外，在美國政府限期出售的壓力下，海外版抖音（TikTok）正值交易的關鍵談判期；白宮六日晚間針對TikTok和海外版微信（WeChat）都發出限期交易的行政命令，四十五天後，美國企業將不得與這兩家公司在中國的母公司「字節跳動」與「騰訊」交易。

有關TikTok的行政命令，白宮指出，今起四十五天後，禁止美國企業或個人與北京字節跳動科技公司的交易；這項行政命令闡明TikTok需脫離中國母公司，否則就無法在美國營運，總統川普日前設下九月十五日前，限期交易的要求，包括微軟在內的可能買主，都須在期限前完成交易。

行政命令點名TikTok為國家安全威脅，並指TikTok蒐集資料，讓中共得以獲取美國人的個資，甚至可能追溯聯邦雇員和承包商的位置，進一步勒索或實施間諜行動。

除了TikTok，川普也發布對微信的行政命令，實施相同限制；四十五天後，美國企業與個人不得與微信母公司騰訊科技公司交易。

TikTok全球業務市值超過五百億美元；微軟二日稱想買下美國、加拿大、澳洲與紐西蘭的TikTok，並就其與中國母公司北京字節跳動科技公司談判。

中國外交部發言人汪文斌昨天表示，美國藉國家安全，頻繁濫用國家力量，無理打壓非美國企業，這是霸權行為。他說，美國不惜損害美國廣大用戶和公司的權益，將一己私利凌駕於市場原則和國際規則之上，肆意進行政治操縱和政治打壓，最終也將自食其果。