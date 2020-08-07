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龐培歐宣布制裁林鄭月娥、鄭雁雄等11港府高官
美國國務卿龐培歐7日宣布，制裁包括香港特首林鄭月娥、港區國安委秘書長陳國基和國安公署署長鄭雁雄等11名港府現任及前任官員。
龐培歐表示，今天的行動清楚表明，香港當局的行動無法被接受，且違反中國大陸的「一國兩制」和中英聯合聲明中所做承諾。
龐培歐7日透過聲明發布此事，他指出，中共明確表示，香港不再享有中共所承諾的50年高度自治，美國總統川普也承諾，將對破壞香港自由的個人採取行動，因此指定香港特首林鄭月娥在內11人，實施制裁。
除了林鄭月娥，港府律政司司長鄭若驊、政制及內地事務局局長曾國衞、維護國家安全公署署長鄭雁雄、維護國家安全委員會秘書長陳國基、保安局局長李家超，與警務處處長鄧炳強，均遭點名。
龐培歐指出，這些人負責或參與制定「港版國安法」，並在法通過後，逮捕、拘留或監禁個人，「這部法律號稱維護香港安全，實際上是中共鎮壓的工具。」
另外，龐培歐點名，中國大陸國務院港澳辦公室主任夏寶龍、副主任張曉明，與香港中聯辦主任駱惠寧，指這三人參與威脅香港自治、穩定、安全與和平的行動；香港警務處前處長盧偉聰也遭點名，因他曾領導懲罰或限制香港公民行使言論與集會自由，限制出版自由。
美國財政部7日發出新聞稿宣布制裁上述11人，凍結他們在美國的財產，禁止交易，因為他們破壞香港自治，限制港民的言論和集會自由。
財政部長米努勤（Steven Mnuchin）表示，美國與港民站在一起，美國將運用各種工具和權力，針對破壞香港自治的人。
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