美股早盤跌逾百點 因美中緊張升高

美股三大指數7日早盤陷入多空交戰，由於川普兩項行政命令、推生美中緊張關係，但之後公布的美國7月就業數據優於市場預期，帶動美股早盤在平盤波動，卻仍不敵美中關係緊張所造成的悲觀情緒。

道瓊工業指數早盤跌104點或0.4%，標普500指數跌0.2%，那斯達克綜合指數跌0.2%，費城半導體指數跌0.2%，台積電ADR跌0.3%。

美國總統川普6日簽署兩道行政命令，禁止美國企業及民眾使用TikTok與微信等兩款中國大陸應用程式（App），並禁止與這兩款App有業務往來，45天後生效，違規者將遭懲處，擴大與中國之間的科技戰場，升高美中緊張關係。

同時，國會議員與白宮仍難以對新一輪的紓困方案達成協議。川普政府已威脅，如果國會議員無法在7日前敲定新一輪紓困方案協議，便會自行採取行政措施，以處理額外失業給付和「驅逐暫停令」。

美國7月非農業就業人數再增176.3萬人，雖比6月時激增479.1萬遜色，但比市場預估的148萬人要好，失業率也下降至10.2%，低於市場預期的10.6%，顯示就業逐漸好轉。