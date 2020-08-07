美國3名少年為躲警闖海湖莊園 包內竟搜出AK-47

美國佛羅里達州（Florida）警方近日公布當地一宗案件，有3名少年7月31日夜間為了躲避警察時，闖入美國總統川普（Donald Trump）旗下的海湖莊園（Mar-a-Lago），他們之後被捕，當中有人的背包藏有一把AK-47步槍。

美聯社8月5日引述警方報道，在7月31日午夜時分，當地警察在巡邏時遇到一輛汽車，車內坐着3個人，當警察上前準備調查時，這輛車卻立刻加速企圖逃離，並逃竄至海湖莊園附近時，3人遇到另一輛警車，他們見狀棄車逃跑，翻過圍牆闖入海湖莊園。

疑誤闖海湖莊園

警方隨即設置警戒線並呼叫支援，當地治安官辦公室派出一架直升機前往現場。警方還出動了數條警犬。警方在他們的背包中發現了一支AK-47突擊步槍和一個裝有14發子彈的彈匣。

當地警方認為，他們可能並沒有意識到自己非法闖入了海湖莊園。警方發言人奧格羅德尼克（Michael Ogrodnick）稱：「他們沒有試圖闖入任何建築，僅僅只是想要翻過圍牆，把自己藏起來。」

事發時川普不在莊園內

報道稱，3人均不承認這把武器是自己的，只聲稱這是他們「撿到的」。目前警方暫未能確定這3名少年的身份信息。事發時川普並不在海湖莊園內。這3名少年現在被指控攜帶槍支非法闖入、攜帶槍支入室盜竊及非暴力拒捕，他們被關押在一處少年拘留所，檢察官尚未決定是否要以成年人的身份對他們提起訴訟。

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文章授權轉載自《香港01》