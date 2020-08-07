快訊

北檢不服趙正宇、徐永明交保！高院裁定結果出爐

待轉大富翁！北市這路口塞爆 警疲於奔命

美國3名少年為躲警闖海湖莊園 包內竟搜出AK-47

香港01 / 魏向宇
有3名少年7月31日夜間為了躲避警察時，闖入美國總統川普（Donald Trump）旗下的海湖莊園（Mar-a-Lago）。 美聯社
有3名少年7月31日夜間為了躲避警察時，闖入美國總統川普（Donald Trump）旗下的海湖莊園（Mar-a-Lago）。 美聯社

美國佛羅里達州（Florida）警方近日公布當地一宗案件，有3名少年7月31日夜間為了躲避警察時，闖入美國總統川普（Donald Trump）旗下的海湖莊園（Mar-a-Lago），他們之後被捕，當中有人的背包藏有一把AK-47步槍。

美聯社8月5日引述警方報道，在7月31日午夜時分，當地警察在巡邏時遇到一輛汽車，車內坐着3個人，當警察上前準備調查時，這輛車卻立刻加速企圖逃離，並逃竄至海湖莊園附近時，3人遇到另一輛警車，他們見狀棄車逃跑，翻過圍牆闖入海湖莊園。

疑誤闖海湖莊園

警方隨即設置警戒線並呼叫支援，當地治安官辦公室派出一架直升機前往現場。警方還出動了數條警犬。警方在他們的背包中發現了一支AK-47突擊步槍和一個裝有14發子彈的彈匣。

當地警方認為，他們可能並沒有意識到自己非法闖入了海湖莊園。警方發言人奧格羅德尼克（Michael Ogrodnick）稱：「他們沒有試圖闖入任何建築，僅僅只是想要翻過圍牆，把自己藏起來。」

事發時川普不在莊園內

報道稱，3人均不承認這把武器是自己的，只聲稱這是他們「撿到的」。目前警方暫未能確定這3名少年的身份信息。事發時川普並不在海湖莊園內。這3名少年現在被指控攜帶槍支非法闖入、攜帶槍支入室盜竊及非暴力拒捕，他們被關押在一處少年拘留所，檢察官尚未決定是否要以成年人的身份對他們提起訴訟。

延伸閱讀：

中國女子擅闖海湖莊園　拒捕罪成囚半年

【新冠肺炎】特朗普海湖莊園「疫情新爆點」？第4名訪客確診

文章授權轉載自《香港01》

警察 川普

相關新聞

川普禁令將波及騰訊電玩事業？白宮官員稱只有針對微信

洛杉磯時報報導，美國總統川普6日針對WeChat（微信）及其母公司騰訊祭出的禁令，將不會影響到騰訊旗下的遊戲公司。

美國3名少年為躲警闖海湖莊園 包內竟搜出AK-47

美國佛羅里達州（Florida）警方近日公布當地一宗案件，有3名少年7月31日夜間為了躲避警察時，闖入美國總統特朗普（Donald Trump）旗下的海湖莊園（Mar-a-Lago），他們之後被捕，當中有人的背包藏有一把AK-47步槍。

美參議員提案限制無人機出口 特別點名沙烏地

美國川普政府7月24日批准放寬武裝無人機出口管制，美國民主共和兩黨聯邦參議員今天聯手提案修法，將限制美製無人機出售給非美...

紓困協議 參眾兩院領袖盼彌平巨大分歧

參眾兩院領袖6日表示，他們相信國會終能達成新一輪紓困協議，但仍須彌合雙方的巨大分歧；白宮官員與國會民主黨高層同日就紓困案舉行會談，川普總統威脅若無紓困協議，最快7日將繞過國會發布行政令，而參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)面對共和黨內部的歧見，則舉步維艱。

拜登稱當選將撤川普對中關稅 幕僚改口說再評估

篤定代表美國民主黨競選總統的拜登表示，他若當選將取消現任總統川普對中國輸美商品的關稅措施，因為這等於把稅轉嫁美國消費者和...

對川普失望 歐巴馬夫人自曝輕度憂鬱

前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)5日在音樂串流服務媒體Spotify上，播出第二集播客(Podcast)節目，稱自己受川普政府的「偽善」、疫情以及種族暴力等影響，罹患輕度憂鬱症。

與川普不同 小布希新書向移民致敬

第43任總統布希(George W. Bush)即將出版新書「合眾為一：美國移民肖像」(Out Of Many, One: Portraits of America`s Immigrants，暫譯)，無可避免地將他自己與當下眾多共和黨人區隔開來。因為，全書話題重心強調的是：「移民」。

共和黨人憂慘敗：川普讓大選變成對他的公投

共和黨人私下正擔憂，11月大選可能出現最糟結果，即共和黨將痛失白宮寶座或失去國會參眾兩院多數席位；眼看局勢似乎每天都在變，有共和黨人悲觀表示：「大選若在今天舉行，我們將失去眾院、參院和白宮。」

假公濟私？紐約州檢察長 起訴槍枝協會

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)6日在紐約州高等法院提出訴訟，要求解散領導階層涉嫌公款私用的全國槍枝協會(National Rifle Association)；NRA同日在紐約聯邦法院提出民事訴訟，反訴詹樂霞稱其誹謗及違反言論自由權；川普總統則指詹樂霞的訴訟「是一件可怕的事」，建議NRA搬到德州。

辯論會過招 川普陣營喊加場、盼提前都被拒

川普陣營期望在許多州選民9月展開通訊投票前，讓川普總統與民主黨準總統候選人白登(Joe Biden)展開對決，而要求提前舉行辯論和增加辯論場次，6日都遭到主辦的總統辯論委員會(Commission on Presidential Debates)拒絕。

潘斯嗆首席大法官：羅伯茲讓保守派失望

副總統潘斯接受6日播出的「基督教廣播網」(Christian Broadcasting Network)專訪時，點名批評最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)，在多起判例中與自由派大法官站在一起，讓保守派人士大失所望。

伊凡卡挹注400萬 川普7月募款1.65億超越白登

川普陣營和共和黨在7月募得1億6500萬元，超越民主黨準總統候選人白登(Joe Biden)的1億4000萬元，中斷單月募款的「二連敗」；第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)也發揮影響力，挹注400萬元。

熱門新聞

川普下令 45天後禁美企與TikTok、WeChat母公司交易

女議員穿粉色短裙進國會挨批 她嗆：西裝不代表權威

黎巴嫩爆炸男子被炸飛落海 全身是血漂浮逾30小時奇蹟獲救

美國打工9年滙百萬血汗錢剩零頭 崩潰斬殺疑出軌妻子

祖母養的「可愛」比特犬突抓狂 6歲男童慘遭撕咬毀容

克魯曼：「更大衰退」將襲擊美國 比海嘯還糟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。