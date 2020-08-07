紓困協議 參眾兩院領袖盼彌平巨大分歧

參眾兩院領袖6日表示，他們相信國會終能達成新一輪紓困協議，但仍須彌合雙方的巨大分歧；白宮官員與國會民主黨高層同日就紓困案舉行會談，川普總統威脅若無紓困協議，最快7日將繞過國會發布行政令，而參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)面對共和黨內部的歧見，則舉步維艱。

民主黨和共和黨試圖彌平巨大分歧，卻難以協商出參、眾兩院都能通過的紓困案。不過財經頻道CNBC報導，麥康諾6日表示：「我沒辦法告訴你協議出爐的確切時間，但我認為不久的將來某個時間點會有的。」

稍後眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)也表示，她預期紓困協議能刺激受疫情影響的經濟與健康照護系統。

波洛西和參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)多次與財政部長米努勤(Steven Mnuchin)和白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)會晤，民主黨領袖表示有進展但未能達成共識；四人6日傍晚再度會晤，似仍無果。

舒默批評白宮設下截止日期，還威脅要自行採取行動；他說：「梅杜斯或總統希望有截止日，我猜他們能辦到，但這不利國家。」波洛西則在電視受訪時指控共和黨「該死的」不在乎有紓困需求的民眾。

麥康諾6日上午在白宮會晤川普；梅杜斯也表示，如果7日仍未達成協議，川普政府可能放棄對話，利用行政命令來處理失業金與暫緩迫遷令議題。

梅杜斯6日表示：「到了某個時間點，你必須了解他們不會達成協議，因此總統準備採取行政動作。當然就行政命令而言，我們能做的有限，但我們會盡可能積極堅定以滿足紓困需求。」

目前不清楚川普如何完成單邊行動，因為他需要國會批准計畫經費，不過舒默和波若西都樂見其成；舒默認為這是達成協議的更好辦法，波若西則表示：「川普能延長迫遷令，我希望他能做到。」不過她提到暫緩迫遷令僅適用無錢支付房租者，民主黨希望紓困案提供租金與貸款福利金，共和黨的紓困提案則不包含住房費用。

另外麥康諾面對共和黨爭議陷入兩難，一部分選情告急的議員急於達成紓困案，但多數議員寧願不採取動作；參院共和黨提出的1兆元紓困案遭民主黨反對，但麥康諾更煩惱的是，他估計已有15到20名共和黨參議員表明不會支持任何措施。

麥康諾可能得仰賴民主黨人和部分保守的共和黨員，才能在參院通過議案。「紐約時報」指出，紓困案協商恐影響美國健康與經濟、參院控制權甚至是麥康諾個人名譽與前途。