與川普不同 小布希新書向移民致敬

第43任總統布希(George W. Bush)即將出版新書「合眾為一:美國移民肖像」(Out Of Many, One: Portraits of America`s Immigrants,暫譯),無可避免地將他自己與當下眾多共和黨人區隔開來。因為,全書話題重心強調的是:「移民」。

企鵝藍登書屋(Penguin Random House)旗下的王冠出版社(Crown)6日宣布,布希新書訂於2021年3月2日出版。書中內容包括布希親繪的43幅移民彩繪肖像,他們全都是他多年來認識的移民;以及他為每位移民寫下的傳記文章。

在2001年至2009年擔任總統的布希經常讚揚移民貢獻,與川普總統的移民言論和政策形成鮮明對比。布希任內支持兩黨移民改革法案,該法案因遭自由派和保守派反對,2007年險些未能通過。

布希在新書序言中寫道:「我明白移民可能是個令人情緒激動的議題,但我拒絕把它看成是黨派問題的前提。這也許是最美國人的議題,也應是把我們團結起來的議題。」

布希還表示,他不希望此書在大選季節問世。布希沒有表態支持川普或民主黨準總統候選人白登。他說:「我希望這本書將有助於我們集中精力,關注移民對我們國家的正面影響。」

這本書將是達拉斯的布希總統中心(George W. Bush Presidential Center)即將舉行的「合眾為一」展覽的一項作品。王冠出版社指出,「布希新書和同名展覽將針對當前有關移民的辯論,大膽提出原則性解決方案。相關建議核心是抱持一種信念:如果美國年復一年不去改革破碎的制度,就錯失了可確保我國未來繁榮昌盛和安全的機會。」

布希離開白宮後,即致力成為肖像畫家和暢銷書作家。他的自傳「抉擇時刻」(Decision Points)已售出逾300萬冊,他也曾為父親—前總統老布希寫過傳記「第41任總統:我父親的肖像」(41: A Portrait of My Father)。2017年同樣由王冠出版的「勇氣的肖像:統帥對美國勇士的致敬」(Portraits of Courage:A Commander in Chief`s Tribute to America`s Warriors),登上亞馬遜暢銷排行榜第一名。

布希將把「合眾為一」新書收益部分捐贈給協助移民重新安置組織。布希的律師代表是巴內特(Robert Barnett),巴內特的客戶包括前總統歐巴馬(Barack Obama)和比爾·柯林頓(Bill Clinton)。

此書發行版本包括標準精裝書、以及價格250元含親筆簽名和書套的豪華精裝版。