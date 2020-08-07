對川普失望 歐巴馬夫人自曝輕度憂鬱

前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)5日在音樂串流服務媒體Spotify上，播出第二集播客(Podcast)節目，稱自己受川普政府的「偽善」、疫情以及種族暴力等影響，罹患輕度憂鬱症。

該集節目來賓為全國公共廣播電台(NPR)的主持人米歇爾‧諾里斯(Michele Norris)，兩人熱烈討論近日延燒的種族議題，以及川普政府應對的方式，讓她們感到沮喪和失望。

米雪兒在節目中透露，自己患有某種程度的憂鬱症，而原因不只是長期居家避疫所造成，街頭的種族暴力事件以及政府「偽善」的作為，都令她日漸抑鬱。

過去在歐巴馬執政期間，米雪兒不斷學習著如何在驚濤駭浪後方保持穩定作息的生活，但最近她卻漸漸出現睡眠障礙，米雪兒說：「我會因為擔心某件事，或是突然感到沉重，然後在半夜醒來。」

米雪兒接著說：「我試圖靠運動化解，但在疫情這段期間難以維持，使我經常感到情緒非常低落；我不斷面對情緒的起伏，而我相信別人也和我有一樣的感覺，但我們都應該明白，為了走出低潮，我們必須餵給自己更多正面的養分。」

談到國內種族歧視的爭議，米雪兒說：「我們經常看到白人女性，見到我們就把皮包夾緊，或是當我們走進超市內感到不自在；但我想問這些人是否知道，其實我們更害怕？」

前總統歐巴馬(Barack Obama)在該節目第一集就受邀擔任來賓，雙方談到許多往事，包括兩人的童年以及對孩子的教養，也討論疫情和種族歧視等問題。

未來米雪兒還會邀請自己的母親瑪莉安．羅賓遜(Marian Robinson)，以及自己的哥哥克雷格‧羅賓遜(Craig Robinson)上節目受訪；之後的節目也會納入各種多元議題的討論，包括教養、自我認識、婚姻、家庭、人生導師和公民責任等。