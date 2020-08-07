伊凡卡挹注400萬 川普7月募款1.65億超越白登

川普陣營和共和黨在7月募得1億6500萬元，超越民主黨準總統候選人白登(Joe Biden)的1億4000萬元，中斷單月募款的「二連敗」；第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)也發揮影響力，挹注400萬元。

白登過去募款狀況趨居劣勢，直到5月才首次超越川普，並且在6月又以1億4100萬元力壓川普的1億3100萬元，拿下募款「二連勝」。

雙方陣營的募款金額，大幅超過四年前的總統大選；當時民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)四年前的7月募得8900萬元，川普則是8000萬元。

川普的數位總監柯比(Gary Coby)推文說：「人民與川普同在，低調的多數捐款者。」

雖然7月募款金額不如對手，但白登陣營也為秋季累積足夠銀彈感到開心。競選經理珍‧歐馬利‧迪倫(Jen O`Malley Dillon)說：「白登陣營氣勢高昂，再次拿出傑出的募款表現。」她表示白登陣營和民主黨截至8月已有2億9400萬元資金，川普營則表示擁有約3億元。

川普新任競選經理史特平(Bill Stepien)也不甘示弱說：「7月滿滿的捐款，證明民眾對川普的連任，抱持著滿滿的期待。」川普陣營也透露，在關鍵的搖擺州民調落後，但7月卻是網路募資金額最多的一個月。

相較之下，白登陣營對於募款沒有透露太多細節，只表示97%捐款來自「草根」捐獻者。

白登陣營表示，2億8000萬元將自9月開始用於遍布15個搖擺州的廣告，其中2億2000萬元投入電視廣告，6000萬元在網路。自勞工節開始，川普也將在電視廣告花上1億4500萬元。

川普的女兒伊凡卡也透過ZOOM首次舉辦網路募款活動，吸引約100人參加，為父親募得400萬元競選經費。