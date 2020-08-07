潘斯嗆首席大法官：羅伯茲讓保守派失望

副總統潘斯接受6日播出的「基督教廣播網」(Christian Broadcasting Network)專訪時，點名批評最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)，在多起判例中與自由派大法官站在一起，讓保守派人士大失所望。

潘斯受訪時說：「我們非常尊敬最高法院大法官，可是羅伯茲卻讓保守派人士失望了，例如有關歐記健保的判決，還有最近一些判例。」

他說，從羅伯茲一例可以看出，2020年大選對於決定最高法院的未來，攸關重大。

今年6月底，身為保守派的羅伯茲在投票時倒戈加入自由派大法官，讓最高法院以五票對四票表決結果，裁定路易斯安納州墮胎限令無效；路州州法要求墮胎診所醫師必須擁有附近醫院的住院特許權(admitting privileges)，才能為婦女進行墮胎手術。

批他：竟與自由派大法官站在一起

潘斯在訪問中舉出路州墮胎法判例，批評羅伯茲竟然與自由派大法官站在一起。

他說，路州州法只是對墮胎診所做出「非常輕微限制」，但多數大法官卻認為州法規定是無法接受的。

預言：高院未來由2020年大選決定

「這個結果對於全美各地認同反墮胎的民眾來說，如同一記當頭棒喝。」潘斯說，「讓大家非常清楚的警覺到，最高法院的未來將由2020年大選決定。」

有關川普政府企圖廢除「夢想生」計畫的判決中，在前總統布希任內出任大法官的羅伯茲，保持大法官應有的獨立性，加入自由派大法官陣線，以五票對四票表決結果擋下川普政府的行動；另外，羅伯茲也加入多數大法官，以六票對三票表決結果，裁定聯邦法律禁止雇主因員工性傾向、跨性別身分而造成職場歧視。

還說：川普已擬妥大法官候選名單

潘斯在訪問中指出，積極尋求連任的川普總統，已擬妥一份可望提名成為最高法院大法官的候選人名單。

川普在2016年競選期間，主打政策之一便是當選之後要讓更多保守派大法官進入最高法院；根據2016年大選結束後的選民分析調查，投票給川普的選民當中有超過四分之一表示，當時大法官空缺待捕是他們決定投給川普的最重要原因。