潘斯嗆首席大法官：羅伯茲讓保守派失望

第43任總統布希(George W. Bush)即將出版新書「合眾為一:美國移民肖像」(Out Of Many, One: Portraits of America`s Immigrants,暫譯),無可避免地將他自己與當下眾多共和黨人區隔開來。因為,全書話題重心強調的是:「移民」。

2020-08-07 15:13