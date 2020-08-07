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辯論會過招 川普陣營喊加場、盼提前都被拒

世界日報 / 編譯林育正／綜合6日電

川普陣營期望在許多州選民9月展開通訊投票前，讓川普總統與民主黨準總統候選人白登(Joe Biden)展開對決，而要求提前舉行辯論和增加辯論場次，6日都遭到主辦的總統辯論委員會(Commission on Presidential Debates)拒絕。

在給川普律師朱利安尼( Rudy Giuliani)的信件中，委員會堅持，川普和白登將按原訂日程進行三場辯論；委員會還表示，只有在兩位候選人都同意的前提下，才會考慮增加第四場；目前雙方都同意參加三場辯論。

朱利安尼於5日向委員會聯繫，以因應新冠肺炎，導致郵寄投票增加和提前為由，要求提前進行辯論。

川普陣營特別強調，在首場9月29日的辯論時，已有16個州開始投票；但委員會回應：「州政府寄送選票，和民眾投票不盡相同，目前並沒有強制要將選票在辯論前寄回。」

白登陣營發言人達柯洛(TJ Ducklo)透過聲明確認，白登將按規定日程出戰辯論；他並說：「就像我們過去幾個月說的，白登會在委員會決定的日期和時間登台。川普想轉移疫情焦點的策略完全失敗，他終於願意老實登台了；也許他現在能更專心拯救美國人的生病，帶領經濟復甦。」

朱利安尼的筆記有一長串辯論主持人的名單，但委員為表示：「按照過去遴選主持人的程序，我們將非常謹慎，確保人選夠格且公平。」

關於辯論和投票的時間點，專門研究美國選舉的佛羅里達政治學教授麥唐諾(Michael McDonald)表示，他曾與委員會討論辯論的和提前投票的時間點，朱利安尼堅持數百萬美國人將在9月29日辯論前收到選票，並能將其寄出這一點是正確的。

但根據過去研究結果，在這麼早的時間點就投票的民眾仍是極少數；而且這類選民通常不受辯論影響心目中的候選人。

投票 川普 新冠肺炎

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