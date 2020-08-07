假公濟私？紐約州檢察長 起訴槍枝協會

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)6日在紐約州高等法院提出訴訟，要求解散領導階層涉嫌公款私用的全國槍枝協會(National Rifle Association)；NRA同日在紐約聯邦法院提出民事訴訟，反訴詹樂霞稱其誹謗及違反言論自由權；川普總統則指詹樂霞的訴訟「是一件可怕的事」，建議NRA搬到德州。

NRA是1871年在紐約州註冊成立的非營利慈善機構，根據州法，慈善機構必須向州檢察長辦公室的慈善部門註冊並提交年度財務報告，NRA的資產使用方式必須符合成員的利益，並能促進組織的慈善使命。

然而根據州檢察長辦公室18個月調查後提起的訴訟，指NRA高層多年來假公濟私，將數百萬元本該用於慈善事業的款項供組織內高層私人使用；如花巨資乘坐私人飛機去南美巴哈馬群島和非洲野生動物園旅遊，支付昂貴餐飲費、豪華轎車服務費、高檔俱樂部費，提前簽訂高價離職合同，以及提供前員工相當於「封口費」的合同，保證他們的沈默和忠誠等。

詹樂霞對NRA及NRA總裁、執行副主席拉皮耶(Wayne LaPierre) 、前首席金融官菲利普斯(Wilson Phillips)、前幕僚長鮑威爾(Joshua Powell)和公司秘書及法律顧問弗雷澤(John Frazer)提控，指他們未能妥善管理NRA資金，也未能遵守聯邦和多州法律，導致NRA在短短三年間損失超過6400萬元。

詹樂霞進而要求解散NRA、四名被告償還非法收益，並剝奪四人今後再任職其他紐約州慈善組織董事會的權利。

NRA則指詹樂霞在2018年競選州檢察長職位時，就把政治起訴NRA作為競選主軸，之後也一直未公平對待NRA，紐約民主黨的政治機器，只因為NRA的信仰和言論，就試圖騷擾、剝奪和廢除該組織。

川普6日對該訴訟案表示，NRA應該搬到德州，「允許擁槍的德州對NRA來說是美好且合適的地方。」

詹樂霞曾於2018年將NRA比做恐怖組織，她6日在記者會中表示，該訴訟與她對槍枝暴力的個人看法無關，但該組織數十年來從未受到審查，高層領導者將數百萬元放入自己的口袋，「沒有組織可以凌駕於法律之上。」

NRA擁有500萬會員，擁有強大政治影響力，2016年NRA曾花費數千萬元支持川普競選，但今年由於收入下降，該組織已解雇200名員工，還宣布減薪和四天工作制。