共和黨人憂慘敗：川普讓大選變成對他的公投

共和黨人私下正擔憂，11月大選可能出現最糟結果，即共和黨將痛失白宮寶座或失去國會參眾兩院多數席位；眼看局勢似乎每天都在變，有共和黨人悲觀表示：「大選若在今天舉行，我們將失去眾院、參院和白宮。」

據國會山報(The Hill)報導，眾院共和黨人面臨多項難以克服的障礙：競選經費難以與民主黨國會競選委員會抗衡、27名共和黨眾議員要退休、共和黨全國委員會把重心放在川普連任和保住參院共和黨多數席位；而共和黨要奪回眾院，還得多贏17席才行。

幾位共和黨議員警告，若川普不對民主黨準總統候選人白登發動猛攻，共和黨將在大選日大敗；目前白登在全國和主要戰場州民調均領先。

一名共和黨議員指出，「問題在於，川普任由大選變成一場對他本人的公投。在競爭局勢下，不能這樣幹。」

共和黨人希望，在川普單挑白登辯論時，可以扭轉目前看來慘淡的命運。

不那麼悲觀的眾院多數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)預測，一旦川普瞄準白登政見，情勢會改變。

共和黨眾院黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)也說：「川普成功重建經濟，對比絕對鮮明。新冠肺炎疫情發生後，現在我們需要再次重建經濟，沒有人比川普更能辦到。」

但川普沒有描繪出任何連任願景，讓共和黨候選人很難告訴選民支持共和黨會是什麼樣的未來。更何況，許多選民對川普政府處理新冠病毒的表現，很不滿意。

此外，明州非裔佛洛伊德(George Floyd)之死在全國引爆種族關係議題，川普對隨之而來的抗議反應，也讓共和黨擔心。

川普日前受訪時，拒絕向已故民權鬥士路易斯(John Lewis)致敬，反而雞腸鳥肚地批評路易斯沒參加他的就職典禮，如此反應更讓共和黨人哀嚎。

有人樂觀認為，新冠病毒疫苗最快10月可獲得批准，這可能是川普的「10月驚喜」，會讓他民調大增。還有些共和黨議員堅稱，川普民調支持率其實並未落後那麼多，情況和2016年那時很像；接下來幾周的頭條新聞，可能很快就會扭轉川普目前落後的聲勢。