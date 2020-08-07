快訊

森喜朗9日將率團來台弔唁李登輝 搭乘專機當天往返

共和黨人憂慘敗：川普讓大選變成對他的公投

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導

共和黨人私下正擔憂，11月大選可能出現最糟結果，即共和黨將痛失白宮寶座或失去國會參眾兩院多數席位；眼看局勢似乎每天都在變，有共和黨人悲觀表示：「大選若在今天舉行，我們將失去眾院、參院和白宮。」

據國會山報(The Hill)報導，眾院共和黨人面臨多項難以克服的障礙：競選經費難以與民主黨國會競選委員會抗衡、27名共和黨眾議員要退休、共和黨全國委員會把重心放在川普連任和保住參院共和黨多數席位；而共和黨要奪回眾院，還得多贏17席才行。

幾位共和黨議員警告，若川普不對民主黨準總統候選人白登發動猛攻，共和黨將在大選日大敗；目前白登在全國和主要戰場州民調均領先。

一名共和黨議員指出，「問題在於，川普任由大選變成一場對他本人的公投。在競爭局勢下，不能這樣幹。」

共和黨人希望，在川普單挑白登辯論時，可以扭轉目前看來慘淡的命運。

不那麼悲觀的眾院多數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)預測，一旦川普瞄準白登政見，情勢會改變。

共和黨眾院黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)也說：「川普成功重建經濟，對比絕對鮮明。新冠肺炎疫情發生後，現在我們需要再次重建經濟，沒有人比川普更能辦到。」

但川普沒有描繪出任何連任願景，讓共和黨候選人很難告訴選民支持共和黨會是什麼樣的未來。更何況，許多選民對川普政府處理新冠病毒的表現，很不滿意。

此外，明州非裔佛洛伊德(George Floyd)之死在全國引爆種族關係議題，川普對隨之而來的抗議反應，也讓共和黨擔心。

川普日前受訪時，拒絕向已故民權鬥士路易斯(John Lewis)致敬，反而雞腸鳥肚地批評路易斯沒參加他的就職典禮，如此反應更讓共和黨人哀嚎。

有人樂觀認為，新冠病毒疫苗最快10月可獲得批准，這可能是川普的「10月驚喜」，會讓他民調大增。還有些共和黨議員堅稱，川普民調支持率其實並未落後那麼多，情況和2016年那時很像；接下來幾周的頭條新聞，可能很快就會扭轉川普目前落後的聲勢。

共和黨 川普

延伸閱讀

川普簽署行政命令 45天後禁抖音國際版TikTok

替川普接機前 俄亥俄州長確診染疫

美大使頻鬧笑話！0專業也獲任命 原自奇葩傳統

川普砲火增強 批中國可能蓄意讓新冠病毒擴散

相關新聞

對川普失望 歐巴馬夫人自曝輕度憂鬱

前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)5日在音樂串流服務媒體Spotify上，播出第二集播客(Podcast)節目，稱自己受川普政府的「偽善」、疫情以及種族暴力等影響，罹患輕度憂鬱症。

與川普不同 小布希新書向移民致敬

第43任總統布希(George W. Bush)即將出版新書「合眾為一：美國移民肖像」(Out Of Many, One: Portraits of America`s Immigrants，暫譯)，無可避免地將他自己與當下眾多共和黨人區隔開來。因為，全書話題重心強調的是：「移民」。

共和黨人憂慘敗：川普讓大選變成對他的公投

共和黨人私下正擔憂，11月大選可能出現最糟結果，即共和黨將痛失白宮寶座或失去國會參眾兩院多數席位；眼看局勢似乎每天都在變，有共和黨人悲觀表示：「大選若在今天舉行，我們將失去眾院、參院和白宮。」

假公濟私？紐約州檢察長 起訴槍枝協會

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)6日在紐約州高等法院提出訴訟，要求解散領導階層涉嫌公款私用的全國槍枝協會(National Rifle Association)；NRA同日在紐約聯邦法院提出民事訴訟，反訴詹樂霞稱其誹謗及違反言論自由權；川普總統則指詹樂霞的訴訟「是一件可怕的事」，建議NRA搬到德州。

辯論會過招 川普陣營喊加場、盼提前都被拒

川普陣營期望在許多州選民9月展開通訊投票前，讓川普總統與民主黨準總統候選人白登(Joe Biden)展開對決，而要求提前舉行辯論和增加辯論場次，6日都遭到主辦的總統辯論委員會(Commission on Presidential Debates)拒絕。

潘斯嗆首席大法官：羅伯茲讓保守派失望

副總統潘斯接受6日播出的「基督教廣播網」(Christian Broadcasting Network)專訪時，點名批評最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)，在多起判例中與自由派大法官站在一起，讓保守派人士大失所望。

伊凡卡挹注400萬 川普7月募款1.65億超越白登

川普陣營和共和黨在7月募得1億6500萬元，超越民主黨準總統候選人白登(Joe Biden)的1億4000萬元，中斷單月募款的「二連敗」；第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)也發揮影響力，挹注400萬元。

稱兒童免疫新冠...臉書首度開鍘川普

美國新冠病毒疫情延燒，美國總統川普五日卻繼續吹捧他的經濟指標，聲稱美國處於「非常好的狀態」，還說病毒正在消失，甚至指稱兒童幾乎對新冠病毒免疫，敦促學校應在九月重開。不過，對於川普宣稱兒童「幾乎免疫」之說，社群媒體臉書五日以「說法不實」為由，將他的視頻刪除，推特則禁止川普競選團隊帳戶發布相關的錯誤資訊。

月底全代會 川普擬在白宮接受提名

美國民主與共和兩黨全國代表大會本月下旬登場，將分別提名拜登和川普參選總統。受疫情影響，拜登已確定不前往活動現場，改以遠距接受提名。川普五日表示可能在白宮發表接受提名演說，遭民主黨批黨政不分，共和黨內也有人質疑這樣是否合法。

美版陳時中佛奇自爆 家人受到死亡威脅

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）今天表示，他與家人已要求持續安全保護，因為...

艾倫秀爆職場霸凌 眾星護航狄珍妮

針對艾倫秀疑似發生職場霸凌，多名藝人挺身暢談與艾倫˙狄珍妮的相處經驗，讓大眾自有公評。多名艾倫秀員工向美國媒體踢爆，艾倫秀的團隊存在職場霸凌問題...

川營走陸戰一周拜訪百萬戶 白營打空戰投2.8億宣傳廣告

川普總統競選團隊上周造訪了超過100萬戶選民，登門拜票，而民主黨準總統候選人白登團隊卻一門未敲，凸顯出雙方競選方式的差異；而在距離投票11月3日投票整整90天之際，白登陣營5日宣布投入令人咋舌的2億8000萬元廣告費，密集宣傳，特別針對搖擺州。

熱門新聞

川普下令 45天後禁美企與TikTok、WeChat母公司交易

女議員穿粉色短裙進國會挨批 她嗆：西裝不代表權威

黎巴嫩爆炸男子被炸飛落海 全身是血漂浮逾30小時奇蹟獲救

影／貝魯特大爆炸前後對比 民眾自發清理怒斥政府無能

美國打工9年滙百萬血汗錢剩零頭 崩潰斬殺疑出軌妻子

10年不間斷！同事集資買彩券 幸運女神招手爽中1.64億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。