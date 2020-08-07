美總統大選倒數 推特、臉書出招對付選舉操弄

激烈的美國總統大選將於11月3日登場，社群媒體推特（Twitter）和臉書（Facebook）今天宣布採取措施，要阻撓企圖欺騙、分裂選民的行為。

法新社報導，推特公布新措施以防止「國家附屬媒體」利用新聞報導推動特殊的政治目的，此舉將影響來自俄羅斯和中國的主要新聞媒體。

臉書則表示已經移除了在羅馬尼亞執行一項欺騙性競選活動、卻偽裝成美國總統川普支持者的帳號。

據科技新聞網站Cnet消息，臉書移除了源自羅馬尼亞的35個臉書帳號、3個臉書粉絲專頁和88個Instagram帳號。Instagram是臉書旗下影音社群平台。

臉書在報告中指出，躲在這些帳號後面的人張貼各種美國政治話題，包括「即將到來的11月大選、川普競選陣營及非裔美國民眾對該陣營的支持、保守派意識型態、基督教信仰和匿名者Q（QAnon）」。

「匿名者Q」是一種極右派陰謀論，聲稱美國政府內部存在一個反對川普和其支持者的「深層政府」。

總部位於舊金山的推特表示，將在國家附屬媒體帳號上添加新標籤，且將不再透過推特建議系統加強這些帳號的推文曝光。

推特發言人表示，受到新政策影響的媒體包括總部位於俄羅斯的「俄羅斯衛星通訊社」（Sputnik）、「今日俄羅斯」（RT）和中國的「新華社」等。

推特在聲明中解釋：「有別於一般獨立媒體，國家附屬媒體經常將新聞報導作為推進政治目的的工具。」

推特表示，這項決定不會影響到「受國家資助、但編輯獨立的組織」，並特別點名英國廣播公司（BBC）和美國全國公共電台（National Public Radio）。

臉書今年稍早已做出類似舉措，特別標示出受政府操縱編輯內容媒體的貼文。